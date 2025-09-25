Подробно търсене

Японският посланик пя заедно с детския радиохор

Калина Бояджиева
Японският посланик пя заедно с детския радиохор
Японският посланик пя заедно с детския радиохор
Детския хор на БНР направи своя традиционен концерт в рамките на 36-ите Дни на японската култура в България. Снимка: Калина Бояджиева/БТА
София,  
25.09.2025 22:39
 (БТА)

Извънредният и пълномощен посланик на Япония у нас Хисаши Мичигами пя тази вечер, заедно с детския хор на Българското национално радио (БНР) популярната японска песен „Сакура сакура“. Дипломатът се качи на сцената по поканата на диригента – маестра  Венеция Караманова.

Съставът изнесе своя ежегоден концерт в рамките на 36-ите Дни на японската култура в България, в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе открит от Биляна Станойлович – дългогодишен служител в японското посолството и председател на асоциацията на завършилите Токайския университет.

На рояла свириха Сияна Атанасова и Яна Лолова. „В тези концерти ние представяме красотата на японската песен, съчетана с българските песни и със световната класика“, каза пред БТА маестра Караманова.

Концертната програма включваше творби от български и японски композитори, както и от световната класика. Наред с „Глория“ из „Кратка меса“ на Волфганг Амадеус Моцарт, звучаха „Бамбукови кастанети“ от Хидео Кобаяши и „Баба лук посела“ от Стефан Драгостинов. Беше представена премиерно песента „Любовта ще победи“ от японския певец и композитор Кан, подарена на детския радиохор от  посланик Мичигами. Аранжиментът за хор и солисти е на проф. Атанас Атанасов, който също присъстваше на концерта. „Всички японци, млади и стари, знаят тази песен и аз се надявам, че хорът ще продължи да я пее още 20-30 години“, каза Мичигами, обръщайки се към публиката.

Връзките на състава със Страната на изгряващото слънце започват през 1966 г., когато проф. д-р Шигейоши Мацумае, президент на Токайския университет, идва в България. По негова покана детският радиохор прави първото от своите 18 концертни турнета в Япония. В рамките на своята певческа дейност в страната, съставът посещава над 500 японски града и изнася над 150 концерта.

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

17.09.2025 15:05

БНР: Детският радиохор с концерт в Дните на японската култура

Детският радиохор ще представи на 25 септември, четвъртък, от 19.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ своя традиционен концерт в рамките на XXXVI Дни на японската култура в България. Събитието се осъществява под егидата на
21.03.2025 06:35

Детският хор на БНР ще отбележи днес 65-годишнината от основаването си с концерт в зала „България"

Детският хор на Българското национално радио (БНР) ще отбележи 65-годишнината от основаването си с пролетен концерт на 21 март в зала „България". Програмата включва произведения от класиката, както и творби, създадени в наши дни, съобщават от общественото радио.
14.03.2025 17:10

Детският хор на БНР ще отбележи 65-годишнината от основаването си с концерт на 21 март

Детският хор на Българското национално радио (БНР) ще отбележи 65-годишнината от основаването си с пролетен концерт на 21 март в зала „България". Програмата включва произведения от класиката, както и творби, създадени в наши дни, съобщават от общественото радио.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:51 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация