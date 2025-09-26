Тези, които желаят мир, трябва да бъдат готови да го защитават, заяви белгийският премиер пред ООН

Тези, които желаят мир, трябва да бъдат готови да го защитават, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в речта си пред ООН.

"Ето защо ние твърдо подкрепяме Украйна", каза той. "Белгия поема пълната си отговорност, като инвестира повече в отбраната", обяви Де Вевер.

"Заедно с нашите европейски партньори се стремим към по-голяма интеграция на въоръжените си сили и на отбранителната си промишленост", обяви той и добави, че в същото време е необходимо светът да "укрепи връзките си с всички страни, ангажирани с мира и стабилността."

"Днес светът отново е обхванат от протекционизъм. А историческите доказателства са ясни. В продължение на повече от два века свободната и справедлива търговия е единственият истински двигател на прогреса", заяви белгийският лидер.

По думите му именно това е унищожило крайната бедност и е увеличило драстично продължителността на живота, правейки медицинските открития възможни.

"Свободната и справедлива търговия е пътят напред", каза той.

Според него Белгия е готова да бъде партньор на ООН в това начинание.

"Белгия е и винаги ще остане отворена за бизнес", каза Де Вевер.

"Нека докажем, че съдбата на човечеството не е да доминира или да страда, а да сътрудничи и да просперира. Такава трябва да остане мисията на Организацията на обединените нации", заключи той.

Белгия е сред страните, които на тазгодишната сесия на ОС на ООН признаха Държавата Палестина, макар че премиерът на страната не говори за това в речта си.

По-рано, в изказване на конференция за решението за две държави, Де Вевер подчерта, че признаването не трябва да се разглежда като "награда" за радикалната палестинска групировка "Хамас“.

Той посочи, че мирът сега изглежда по-далечен от всякога заради разширяването на еврейските селища на Западния бряг, продължаващата израелска военна офанзива в ивицата Газа и "неописуемата хуманитарна криза“.

Макар да потвърди "силния политически и дипломатически сигнал“ на Белгия, министър-председателят настоя, че пълното правно признаване ще последва едва след като всички заложници бъдат освободени, "Хамас“ бъде отстранен от властта и в Палестина бъдат произведени избори.

Изграждането на дипломатически връзки чрез посолства и международни споразумения ще зависи от разоръжаването на "Хамас“. Същевременно той призова арабските страни да признаят официално Държавата Израел.