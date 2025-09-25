Възпитаници на детска градина "Снежанка" в Търговище и родители участваха в инициатива, посветена на Европейския ден на спорта в училище

Повече от 140 деца и техни родители участваха в образователно-развлекателна инициатива, посветена на Европейския ден на спорта в училище. Възпитаниците на петте групи на детска градина №7 „Снежанка“ в областния град, заедно с децата от групата в село Маково и техни връстници от трета група на детска градина „Осми март“, които се помещават в същата сграда, докато в тяхната градина се извършва ремонт, изпълниха дворното пространство с танци, акробатика и забавни игри.

В заниманията децата показаха, че както умеят да спортуват, грижейки се здравето си, така могат и да се грижат за природата наоколо, рециклирайки своите отпадъци. „Двигателната активност е част от утвърждаването на здравословния начин на живот, а той не може да бъде без чистата природа“, каза Даниела Райкова – директор на детското заведение.

Инструктори в заниманията бяха учителките в градината Симона Арабова и Станислава Стойкова. Съмишленици в спортния час бяха ръководители на групи по допълнителни дейности в градината – народни танци, футбол и групови занимания.

Детска градина „Снежанка“ е основоположник на отбелязването на Европейския ден на спорта в училище в Търговище, започвайки преди единадесет години. В началото заниманията са само с деца, като на по-късен етап екипът успява да увлече в инициативата и родителите на своите възпитаници. Към момента възрастните очакват с ентусиазъм и нетърпение груповите занимания, които им дават една по-различна възможност за споделено време и забавление с децата.

Тази година детска градина „Снежанка“ празнува своята 50-та годишнина.