Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Генерал Тошево, Котел, Червен бряг и Сапарева Баня

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Генерал Тошево, Котел, Червен бряг и Сапарева Баня.

Срещите започват в 11:00 часа и са организирани от Комисията за защита на потребителите. Те ще се проведат на следните места: в Генерал Тошево - Зала "Дора Габе" в Общината, ул. "В. Априлов", №5, ет. 3, в Котел, Червен бряг и Сапарева Баня - в зали в местните общини.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.