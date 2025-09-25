ТПС: Евреи с рекордния брой от над 68 000 са посетили Храмовия хълм в Йерусалим през изминалата еврейска година

Рекорден брой евреи са посетили Храмовия хълм през изминалата година по еврейския календар, обяви организация, работеща за укрепване на връзките на евреите със святото за тях място в Йерусалим, цитирана от израелската новинарска агенция ТПС.

Според Beyadenu, организация с нестопанска цел, базирана в Йерусалим, 68 429 евреи са се изкачили на Храмовия хълм, което е с 22% повече в сравнение с 56 057 през предходната година.

"Това е най-високият регистриран брой, откакто е започнало систематичното документиране, и вероятно най-високият след разрушаването на Втория храм“, съобщи организацията.

"Важното е, че има промяна. Има много голямо пробуждане в народа на Израел. Някога говоренето за Храма и Храмовия хълм се приписваше на уж екстремистки общности. Днес хората говорят за Храма, дишат за Храма“, заяви Акива Ариел, говорител на Beyadenu.

Храмовият хълм, където са построени Първият и Вторият еврейски храм, е най-святото място за изповядващите юдейската религия.

Деликатното статукво относно администрирането на Храмовия хълм датира от 1967 г., когато Израел освобождава Стария град на Йерусалим от Йордания по време на Шестдневната война. Опасявайки се от религиозна война, тогавашният министър на отбраната Моше Даян се съгласява да позволи на Ислямския вакъф да продължи да движи всекидневните дела на святото място, докато Израел запазва цялостния си суверенитет и отговаря за сигурността. Вакъфът се контролира от Кралство Йордания.

Според статуквото, макар че немюсюлманите имат право да посещават Храмовия хълм, не им е позволено да се молят там.

Премиерът Бенямин Нетаняху настоява, че еврейската молитва не е официално разрешена на мястото. Полицията, която е отговорна за прилагането на забраната, обаче попада под юрисдикцията на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Той от години се застъпва за еврейското поклонение на светото място. Бен-Гвир открито води еврейски молитви на мястото през август по време на Тиша бе-Ав - празник, отбелязващ годишнините от разрушаването на Първия и на Втория храм.

Равините са все по-разединени относно изкачването на евреите на Храмовия хълм. В продължение на векове широко разпространеният равински консенсус е бил, че еврейските закони за ритуална чистота все още важат за мястото, което ограничава посещенията на евреите. През последните години обаче все повече равини твърдят, че законите за ритуална чистота не се отнасят за всички части на святото място и насърчават посещенията в разрешените зони, за да се поддържат еврейските връзки с Храмовия хълм.

Стената на плача, най-святото място, където евреите могат да се молят, е единственият остатък от подпорна стена, обграждаща Храмовия хълм, построена от Ирод Велики през първи век.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)