Предстои да излезе документален филм за Аспарух Лешников, обяви в Ямбол авторът на биографията на легендарния изпълнител Веселина Узунова

Предстои скоро да излезе документален филма за Аспарух Лешников, вече съм отдала правата на продуцентска къща. Това каза в Ямбол авторът на първата биографична книга за легендарния изпълнител от 30-те години на ХХ век д-р Веселина Узунова. Тя имаше среща с публиката в Регионалния исторически музей (РИМ) в града, за да представи изследователския си труд, озаглавен „Целувам ви, Аспарух Лешников".

Пред аудиторията историкът разказа и за срещата си с носителя на „Оскар”- актьора Димитър Маринов, според когото животът на популярния изпълнител е достоен да бъде представен в холивудска продукция. Неговото намерение е да направи опит да реализира тази идея, посочи Узунова.

При разказа си за ключови моменти от живота на Аспарух Лешников, авторът на биографичната книга даде примери за митове или клишета, както ги нарече, които създават грешна представа за изпълнителя, покорил световните сцени със своя глас, талант и харизматично присъствие на сцената.

Първото клише е съвременното ни възприятие, когато чуем думата шлагер. Това не са просто песни, които вашите баби може би са слушали. Не е правилно да се ползва и терминът стара градска песен. Това е поп музика от 30-те години на ХХ век. Тя съчетава много различни стилове и е онази музика, на която за първи път в Германия публиката не стои на седалките в театъра. Тя става и танцува, пее, хвърля плюшени мечета, дори дамско бельо към любимците си на сцената. И това са шестимата от Comedian harmonists – секстетът, в центъра на който е българинът Аспарух Лешников.

Ари (както е артистичният му псевдоним) не е бил женкар, а изключително скромен и семейно ориентиран човек. Друг напълно неоснователен мит около популярния тенор е, че е бил „любимецът на Хитлер”, каза още д-р Веселина Узунова.

Освен да разкрива непознати подробности от живота на Аспарух Лешников, книгата съдържа и богат снимков материал. Чрез страниците ѝ могат да бъдат чути и негови изпълнения – чрез сканиране на QR кодове.

Биографичното издание излезе от печат тази пролет и вече е представяно в няколко градове, с които е свързан животът на Аспарух Лешников – Стара Загора, София, Хасково и др. На срещата в Ямбол участва и редакторът на книгата д-р Красимира Узунова. Домакините от историческия музей допълниха представянето с извадки от публикации и афиши от местни вестници, които дават израз на фурора, предизвикан от идването на Ари в Ямбол навремето. Ценните документи бяха предоставени от Държавен архив – Ямбол.

Следващата ни среща с публиката ще бъде в Пловдив на 7 октомври, в Народна библиотека „Иван Вазов”, каза пред БТА авторът на книгата „Целувам ви, Аспарух Лешников" д-р Веселина Узунова.