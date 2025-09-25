НАН: Нигерийският президент заяви подкрепата си за конституционни промени

Президентът на Нигерия Бола Тинубу потвърди подкрепата на администрацията си за конституционни реформи, насочени към укрепване на демократичните институции на страната, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Тинубу заяви това, докато обявяваше за открито публичното изслушване относно прегледа на Конституцията от 1999 г. в Абуджа.

Той определи процеса като златна възможност за утвърждаване на доброто управление, приобщаването и устойчивото развитие.

"Конституцията е върховният закон на страната. Тя не е статична, а жив документ, който трябва непрекъснато да отговаря на реалностите, стремежите и предизвикателствата на нашия народ“, каза той.

Президентът похвали Комисията за промени в конституцията към Камарата на представителите (долната камара на парламента), председателствана от заместник-председателя на камарата Бенджамин Калу, и заяви, че промените са в съответствие с неговата програма за нова надежда за Нигерия.

Той похвали комисията и за създаването на приобщаваща платформа, която ангажира граждани, гражданско общество, политически партии, професионални групи и традиционни институции.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)