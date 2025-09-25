СПА: Министерството на промишлеността на Саудитска Арабия представи пред френски компании възможностите за инвестиции в минното дело

Министерството на промишлеността и минералните ресурси организира виртуален семинар за френски минни компании, за да представи обещаващи инвестиционни възможности в минния сектор на Саудитска Арабия, особено в изследователската дейност, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Семинарът подкрепя усилията на министерството за ускоряване на разработването на минерални ресурси и привличане на високостойностни инвестиции.

В събитието участваха около 15 френски компании, което отразява нарастващия интерес на френските инвеститори към минния потенциал на страната. Семинарът подробно разясни подготовката на министерството за многоетапен публичен конкурс, започващ на 28 септември и обхващащ 162 нови минни обекта в регион Медина.

Това усилие е част от по-широк план за предлагане на над 50 000 квадратни километра пояси с природни ресурси до края на 2025 г., за да се разшири инвестиционната база, да се увеличат разходите за изследователски дейности и да се открият нови възможности за местни и международни инвеститори.

Компаниите бяха запознати и със стимулите и усъвършенстваната инфраструктура, подкрепяща минните проекти, обхващаща транспортни, комуникационни и логистични мрежи, които значително намаляват сроковете за изпълнение на проектите и повишават конкурентоспособността на инвестиционната среда за минно дело в Саудитска Арабия.

Този семинар служи като предвестник на предстоящия саудитско-френски ден на минното дело, който ще се проведе на 8 октомври, организиран съвместно от министерството и посолството на Франция в страната. Събитието е в съответствие с целите на проекта "Визия 2030“ на Саудитска Арабия за ускоряване на проучването на минни залежи, развитие на сектора, максимално нарастване на икономическите ползи и утвърждаване на минното дело като трети стълб на националната индустрия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)