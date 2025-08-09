Мохамед Салах разкритикува УЕФА за рутинно съобщение за смъртта на палестински футболист

Нападателят на английския шампион Ливърпул Мохамед Салах разкритикува днес позицията на Европейската футболна асоциация (УЕФА), която изрази почитта си към покойния Сюлейман Ал-Обейд, известен като "палестинския Пеле“. Ръководният орган на европейския футбол не спомена обстоятелствата около смъртта му тази седмица, което предизвика гневната реакция на египетското крило на "червените".

Палестинската футболна асоциация заяви, че 41-годишният Ал-Обейд е бил убит от израелски ракетен удар, насочен срещу цивилни, чакащи хуманитарна помощ в южната част на ивицата Газа в сряда.

В кратка публикация в платформата за социални медии X, УЕФА нарече бившия национален отбор "талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-мрачните времена". Веднага реагирайки под поста, Салах отговори: "Можете ли да ни кажете как е починал, къде и защо?". А УЕФА не беше на разположение веднага за коментар.

Една от най-големите звезди на Висшата лига, 33-годишният египтянин Салах и преди това се е застъпвал за допускане на хуманитарна помощ в Газа по време на близо двегодишната война.

Сега обаче се ядоса, защото от УЕФА не са проучили докрай всичко около нещастния случай, а изказват съболезнования прекалено рутинно и служебно.

Организацията на обединените нации съобщава, че над 1000 души са били убити, намирайки се близо до места за разпределение на помощи и конвои с помощи в Газа от началото на работата на "Хуманитарната организация за Газа".

Сюлейман Ал-Обейд - вкарал над 100 гола в кариерата, включително великолепна задна ножица през 2010-а година срещу Йемен, оставя след себе си пет деца. Кариерата му приключва преди две години, а през цялото време е играл само в първенството на палестинските територии.

