Националките до 20 години ще играят за бронза на Европейското първенство в Унгария

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА Самоков Иван Ласкин (архив)
Мишколц,  
09.08.2025 21:13
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години не успя да се класира за финал на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Мишколц, Унгария. Баскетболистките, водени от селекционера Маргарита Маринкова, отстъпиха пред домакините от Унгария с 55:67 в първия полуфинал на турнира.

Утре (10 август) националките ще играят срещу загубилия от другия полуфинал между Сърбия и Хърватия. Победителят в сблъсъка за третото място ще вземе и бронзовите медали на шампионата, и ще се завърне в дивизия "А" от следващата година.

През първото полувреме двата тима си размениха по една част, като на почивката имаше равенство - 27:27. След паузата националките стояха близо до съперника чрез Деница Манолова, Ивана Бонева и Яна Карамфилова, но в края на третия период унгарките дръпнаха с 51:44.

През последните 10 минути Гергана Маданкова и Деница Манолова бяха точни, за да намалят пасива на българския тим до 49:53. Домакините от Унгария обаче отново взеха аванс от 61:51 и до края на двубоя не изпуснаха водачеството, въпреки опитите за обрат на българките.

Деница Манолова се отчете с 20 точки за България. Ивана Бонева и Яна Карамфилова оформиха "дабъл-дабъл" на сметките си. Бонева завърши д 12 точки и 10 борби, а Карамфилова с 11 точки и 11 борби.

Тира Ахо бе най-резултатна за Унгария с 16 точки.

/КМ/

Свързани новини

07.08.2025 23:47

Баскетболистките на България до 20 години надвиха Украйна и се класираха за полуфиналите на Еврошампионата в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се класира на полуфиналите на Европейското първенство в дивизия "Б" в Мишколц, Унгария. Селекцията, водена от старши треньора Маргарита Маринкова се наложи над Украйна
07.08.2025 13:42

Две български националки са сред фаворитите за най-полезна баскетболстка на Европейското първенство до 20 години

Българските националки Деница Манолова и Яна Карамфилова получиха признание за представянето си с националния отбор за жени до 20 години на Европейското първенство в дивизия "Б" Мишколц, Унгария
06.08.2025 16:13

Баскетболните националки до 20 години постигнаха трета поредна победа на Европейското първенство в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години записа трета поредна победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в унгарския град Мишколц
05.08.2025 13:14

Националките по баскетбол до 20 години научиха програмата си за втората групова фаза на европейското първенство

Българският национален отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе в сряда от 14:00 часа срещу Република Ирландия в първи мач от европейското първенство, Дивизия Б, обявиха от федерацията. Следващият двубой срещу Украйна пък е от 21:30 часа в
04.08.2025 23:05

Нова убедителна победа на баскетболистките на България до 20 години и място във втората фаза на Еврошампионата в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се класира за втората фаза (топ 8) на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Унгария
03.08.2025 22:54

България надигра Дания с 44 точки разлика за първа победа на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години

Националният отбор на България постигна първи успех на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в дивизия "В", което се провежда в унгарския град Мишколц
02.08.2025 20:39

Баскетболните националки до 20 години допуснаха поражение от Сърбия в първия си мач на Еврошампионата в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години претърпя загуба от Сърбия в първия си двубой от Европейското първенство в дивизия "Б" в Мишколц, Унгария

