Христо Бонински
Националките по баскетбол до 20 години отстъпиха на Хърватия и се разминаха с класиране в Дивизия А
Снимка: basketball.bg
Мишколц,  
10.08.2025 20:32
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 г. остана на крачка от класирането в Дивизия А. Тимът на Маргарита Маринкова отстъпи на Хърватия със 78:82 (24:23, 22:26, 15:21, 17:12) в мача за бронза на европейското първенство, Дивизия Б, в Мишколц (Унгария), съобщиха от федерацията.

Националките приключват участието си на турнира с 4 успеха и 3 поражения. По този начин нашите момичета финишират четвърти и догодина отново ще играят в Дивизия Б.

Гергана Маданкова бе най-добра за България със 17 точки. Ивана Бонева добави 16 и 8 асистенции. Анджела Стамболян се разписа с 15 точки. Деница Манолова регистрира 14 и 8 борби. Яна Карамфилова оформи дабъл-дабъл - 13 точки и 12 борби.

След равностойното начало нашите взеха преднина от 4 точки за 16:12 след успешни акции на Гергана Маданкова и Ивана Бонева. Хърватките отвърнаха за 23:21, но тройка на Анджела Стамболян фиксира 24:23 в полза на България в края на първата част. През втория период надлъгването продължи преди Деница Манолова да изведе тима ни до 46:43, но две тройки на Нина Новак върнаха лидерството на съперника за 49:46.

След паузата хърватките дръпнаха с 5 точки за 53:48, но България реагира и чрез Анджела Стамболян, Деница Манолова, Ивана Бонева, Гергана Маданкова и Яна Карамфилова излезе напред с 61:58. Серия от 12-0 отново тласна противника напред със 70:61. В последните 10 минути Гергана Маданкова, Яна Карамфилова и Ивана Бонева бяха точни за 71:73. “Карираните” достигнаха до +5 точки в своя полза минута преди края, но далечен снаряд на Анджела Стамболян даде нова надежда на младите “лъвици” за 77:79. В края все пак Хърватия издържа и спечели с 82:78. 

/ХБ/

Към 20:48 на 10.08.2025 Новините от днес

