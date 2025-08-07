Подробно търсене

Баскетболистките на България до 20 години надвиха Украйна и се класираха за полуфиналите на Еврошампионата в Унгария

Кремена Младенова
Баскетболистките на България до 20 години надвиха Украйна и се класираха за полуфиналите на Еврошампионата в Унгария
Баскетболистките на България до 20 години надвиха Украйна и се класираха за полуфиналите на Еврошампионата в Унгария
снимка: Кореспондент на БТА Самоков Иван Ласкин (архив)
Мишколц,  
07.08.2025 23:47
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се класира на полуфиналите на Европейското първенство в дивизия "Б" в Мишколц, Унгария. Селекцията, водена от старши треньора Маргарита Маринкова се наложи над Украйна с 66:60 в последния си мач от група "Е" от втората фаза на турнира.

Националките приключиха с 2 победи и 1 загуба в тази група, което ги постави на второ място в подреждането. По този начин те продължават битката си за място сред най-добрите в надпреварата и класиране в дивизия "А".

На полуфиналите на Европейското първенство тимът България ще се изправи срещу домакините от Унгария. Срещата ще се играе на 9 август (събота). 

Българките започнаха стабилно срещу Украйна и водени от Ивана Бонева дръпнаха 19:9 до края на първия период. През вторите 10 минути националките поддържаха преднината си, а чрез добри изяви на Деница Манолова, Яна Карамфилова и Ивана Бонева стигнаха до 35:26 на почивката.

След паузата украинките намалиха дистанцията, но българките не се огънаха и с помощта на Яна Карамфилова, Ивана Бонева, Деница Манолова и Гергана Маданкова натрупаха аванс от 51:40 след 30 минути игра. В последната четвърт отборът на Украйна увеличи оборотите и чрез серия от 12:4 се доближи до 52:55. Деница Манолова, Ивана Бонева, Яна Карамфилова и Гергана Маданкова обаче подпечатаха победата на България за крайното 66:60.

Ивана Бонева допринесе с 26 точки и 5 асистенции за успеха. Яна Карамфилова бе много полезна и оформи "дабъл-дабъл" - 21 точки и 12 борби. Деница Манолова завърши с 10 точки.

За Украйна Елина Синякова бе най-резултатна със 17 точки и 7 борби.

/КМ/

Свързани новини

07.08.2025 13:42

Две български националки са сред фаворитите за най-полезна баскетболстка на Европейското първенство до 20 години

Българските националки Деница Манолова и Яна Карамфилова получиха признание за представянето си с националния отбор за жени до 20 години на Европейското първенство в дивизия "Б" Мишколц, Унгария
06.08.2025 16:13

Баскетболните националки до 20 години постигнаха трета поредна победа на Европейското първенство в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години записа трета поредна победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в унгарския град Мишколц
05.08.2025 13:14

Националките по баскетбол до 20 години научиха програмата си за втората групова фаза на европейското първенство

Българският национален отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе в сряда от 14:00 часа срещу Република Ирландия в първи мач от европейското първенство, Дивизия Б, обявиха от федерацията. Следващият двубой срещу Украйна пък е от 21:30 часа в
04.08.2025 23:05

Нова убедителна победа на баскетболистките на България до 20 години и място във втората фаза на Еврошампионата в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се класира за втората фаза (топ 8) на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Унгария
03.08.2025 22:54

България надигра Дания с 44 точки разлика за първа победа на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години

Националният отбор на България постигна първи успех на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в дивизия "В", което се провежда в унгарския град Мишколц
02.08.2025 20:39

Баскетболните националки до 20 години допуснаха поражение от Сърбия в първия си мач на Еврошампионата в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години претърпя загуба от Сърбия в първия си двубой от Европейското първенство в дивизия "Б" в Мишколц, Унгария
01.08.2025 12:40

Готов е окончателният състав на баскетболните националки до 20 години за Европейското първенство в Унгария

Селекционерът Маргарита Маринкова определи окончателния състав на българския национален отбор по баскетбол за жени до 20 години за Европейското първенство в дивизия "Б" в Мишколц, Унгария

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:25 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация