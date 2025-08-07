Баскетболистките на България до 20 години надвиха Украйна и се класираха за полуфиналите на Еврошампионата в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се класира на полуфиналите на Европейското първенство в дивизия "Б" в Мишколц, Унгария. Селекцията, водена от старши треньора Маргарита Маринкова се наложи над Украйна с 66:60 в последния си мач от група "Е" от втората фаза на турнира.

Националките приключиха с 2 победи и 1 загуба в тази група, което ги постави на второ място в подреждането. По този начин те продължават битката си за място сред най-добрите в надпреварата и класиране в дивизия "А".

На полуфиналите на Европейското първенство тимът България ще се изправи срещу домакините от Унгария. Срещата ще се играе на 9 август (събота).

Българките започнаха стабилно срещу Украйна и водени от Ивана Бонева дръпнаха 19:9 до края на първия период. През вторите 10 минути националките поддържаха преднината си, а чрез добри изяви на Деница Манолова, Яна Карамфилова и Ивана Бонева стигнаха до 35:26 на почивката.

След паузата украинките намалиха дистанцията, но българките не се огънаха и с помощта на Яна Карамфилова, Ивана Бонева, Деница Манолова и Гергана Маданкова натрупаха аванс от 51:40 след 30 минути игра. В последната четвърт отборът на Украйна увеличи оборотите и чрез серия от 12:4 се доближи до 52:55. Деница Манолова, Ивана Бонева, Яна Карамфилова и Гергана Маданкова обаче подпечатаха победата на България за крайното 66:60.

Ивана Бонева допринесе с 26 точки и 5 асистенции за успеха. Яна Карамфилова бе много полезна и оформи "дабъл-дабъл" - 21 точки и 12 борби. Деница Манолова завърши с 10 точки.

За Украйна Елина Синякова бе най-резултатна със 17 точки и 7 борби.