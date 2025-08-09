Треньорът на ЦСКА Душан Керкез сравни работата си в отбора със смяна на гуми на автомобил в движение

ЦСКА (София) отново не победи, като в четвъртия си мач от първенството на Първа лига записа трето равенство – 0:0 на свой терен с Черно море. Определени фенове на отбора негодуваха, но старши треньорът на тима Душан Керкез обясни какво е положението.

“Аз вярвам на този процес. Знаехме, че ще е трудно, виждате нямахме и късмет в ситуацията с Додай. Доминирахме в мача, но не вкарахме и затова не дойде победата. Пастор беше добре за първи мач и беше много добре. Но нямаше сили накрая, тренираше индивидуално, трябва време, не е в оптимално състоаяние. Имаме и нов футболист - Годой, който в този момент не може да играе. Чакаме нови футболисти. Този мач доминирахме. Не играхме както феновете очакваха, но това е процес. Знам къде съм дошъл, знаех, че ще бъде трудно, но виждаме ситуацията. Горе главите и вървим напред", започна Душан Керкез.

Попитан дали е видял желание в отбора, той отговори: "Видях по-голямо такова от предния мач, а предният мач беше по-добър от този със Спартак (Варна). Ситуацията е трудна, феновете очакват по-добра игра, повече голове и виждате – казваме си истината и гледам в очите. Днес например доминирахме, имахме топката до 30-ия метър, но ни трябваше нещо повече, за да вкараме гол".

"Нормално е да бъда освиркван", каза той по повод реакцията на някои от привържениците след края на срещата, които бяха крайно недоволни. "Първият виновен винаги е треньорът. Има много неща, които треньорът може да направи и не може да направи. Знаете колко футболисти си тръгнаха от тука, отборът завърши 5-и – помните. Работихме по време на подготовката с един отбор, продължаваме да търсим нови футболисти. Това е като да сменяш гумите на кола, но колата трябва да върви, не може да се спре. И ние сега трябва да сменим отбора и да направим нов отбор. Не е лесно, не се оплаквам, но гледам истината в очите. Трябва още много неща да са подобрени и ние да сме по-добри като отбор".

Керкез отказа да коментира напускането на Пауло Нога. Спортният директор си тръгна през седмицата, но сръбският специалист заяви, че това не е негова работа, а просто му пожела успех.

"Искам накрая на пожелая всичко добро на Черно море и на моя колега Илиан Илиев. Това е пример как един отбор трябва да работи толкова години с един треньор и с едни и същи футболисти. Извинявам се на феновете, знам, че е лош старт”, заяви Керкез накрая.