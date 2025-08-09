Ще свирим от всичко като мозайка, каза Кристиян Александров, който излиза с групата си на „Банско джаз фестивал“

Ще има фънк, ритъм енд блус, български джаз, подобно на една мозайка, каза Кристиян Александров на пресконференция преди концерта, който ще представя тази вечер пред публиката на „Банско джаз фестивал“ със съпругата си Шарън Гайе и своята група. Тъй като за пръв път сме тук, искаме да има от всичко по малко, колкото може повече музика да изсвирим за 75 минути, отбеляза той.

Музикалният път на Кристиян Александров се свързва с една от най-популярните български групи – „Акага“, от която е част при нейното основаване. През 1995 г. заминава за Канада, където се установява и се утвърждава като авторитетен пианист, композитор и продуцент.

Преди Канада свири на ударни инструменти. Музикантът разказа, че там вече е имало много барабанисти и затова се насочва към пианото. Заминаването му за Канада първоначално е заради родителите му, които се преместват там. Успява да навлезе лесно в джаза, тъй като музиката си е музика навсякъде, допълни Александров. Първоначално не очаква да намери музиканти, с които да свири, но съдбата има други планове. Срещата му с Джейми Колтс, който и днес е част от групата му, продължава в десетилетно музикално сътрудничество. Впоследствие се запознава и с другия член на групата му – Адам Колмие.

Музиката в Канада е по-различна - има различна естетика и реших да остана, да науча разни неща. В музиката е така - имаш нужда да си около другите музиканти, разказа Александров.

Трудно се намират музиканти, които да могат да свирят всичко, което създаваме, а след като ги намериш, е трудно без тях, допълни той. Александров и съпругата му Шарън Гайе създават голямо разнообразие от музика – ритъм и блус, соул, съвременен джаз, фънк.

Списъкът с неговите сътрудничества включва имена като Ранди Брекър, Кей Ди Ланг и Ален Карон, като паралелно работи с виртуоза тромпетист Йенс Линдеман.

Шанън Гайе привлича вниманието като един от най-характерните вокални таланти в Канада. Освен певица и перкусионист, тя е и текстописец, създава музика за филми, за реклами, каквито и озвучава.

Концертът им тази вечер е на голямата сцена на „Банско джаз фестивал“.

БТА е медиен партньор на фестивала.