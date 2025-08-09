Соня Йончева е звезда от световен мащаб и това не е комплимент, а обективната реалност, каза министър Мариан Бачев във Варна

Соня Йончева е звезда от световен мащаб и това не е просто комплимент, а обективната реалност, каза министърът на културата Мариан Бачев в събота вечерта във Варна, където присъства на спектакъла „Дама Пика“. Той бе представен в рамките на 16-ото издание на форума „Опера в Летния театър“.

Оперната прима участва в постановката на режисьора Вера Немирова, ден след като публиката се наслади на нейното изпълнение в „Тоска“. На сцената неин партньор тази вечер бе арменският тенор Арсен Согомонян.

Варна е щастлива, че вижда Соня Йончева на своята сцена от години, което е валидно и за този сезон, и за настоящото издание на "Опера в Летния театър", допълни министър Бачев. Той подчерта, че оперните артисти на България са на световно ниво и изрази надежда, че този факт ще бъде валиден винаги. И в миналото сме имали прочути изпълнители и това някак естествено продължава и сега, пример е и Соня Йончева – личност-емблема, която блести и представя страната ни по света, допълни министърът на културата.

Спектакълът на „Дама Пика“ от Чайковски бе под диригентството на маестро Григор Паликаров. Участие взеха оркестърът, хорът и балетът на Държавната опера във Варна. Сценографията е дело на Юлиян Табаков.