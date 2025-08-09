Оперната прима Соня Йончева получи специалната награда на областния управител на Варна. Тя ѝ бе връчена лично от проф. Андрияна Андреева след спектакъла на „Тоска“, в който тя участва в Летния театър в града.

Специалната награда на областния управител на Варна се дава на Соня Йончева за силата, нежността и вдъхновението, с които покорява световните върхове и прославя България, каза проф. Андреева.

Оперният спектакъл „Тоска“ на Варненската опера бе приветстван с бурни аплодисменти от публиката в препълнения Летен театър. Звездното сопрано влезе в своята коронна роля на Флория Тоска, с която предизвика възторг миналата година в поредица представления във Виенската опера, както и в Рим и Лондон.

Партнираха ѝ солистите на оперния театър Валерий Георгиев като Марио Каварадоси и Пламен Димитров като Барон Скарпиа, които също получиха силни приветствия от зрителите. В ролите влязоха още Евгений Станимиров като Анджелоти, Гео Чобанов като Клисаря, Артьом Арутюнов като Сполета. В спектакъла участваха хорът и оркестърът на Варненската опера под диригентството на Найден Тодоров с концертмайстор Анна Фурнаджиева, както и възпитаници на Варненската детско-юношеска опера с диригент Ганчо Ганчев.

Постановката на „Тоска“ е четвърта за Варненската опера. Тя е дело на Кузман Попов и е от 1993 г. Режисурата на настоящия спектакъл е на Сребрина Соколова.

Утре Соня Йончева ще бъде отново на сцената на Летния театър в крайморския град, за да пее в спектакъл на „Дама Пика“ от Чайковски, постановка на Вера Немирова, под диригентството на маестро Григор Паликаров. Неин партньор на сцената ще бъде арменският тенор Арсен Согомонян.

Както БТА писа, миналата година, на форума „Опера в Летния театър“ във Варна, след изпълнение в „Мадам Бътерфлай", сопраното Соня Йончева получи наградата „Златен век“ – огърлие за изключителния си принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.

Предстои на 28 и 29 август в столицата да се състоят два концерта под открито небе от серията "Гала в София". Първият е наречен "Италианска вечер" и е с участието на световноизвестния тенор Виторио Григоло, посещаващ България за първи път, както и на самата Соня Йончева. Той ще включва творби от Верди и Пучини, филмова музика и италиански канцонети. Втората вечер ще събере за пръв път на една сцена в България легендите на световната опера Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева. Те ще изпълнят оперни и оперетни шедьоври, както и уникална сарсуела и популярни песни.