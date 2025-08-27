Спектакъл на „Фауст“ слага финал на 16-ото издание на „Опера в Летния театър“ във Варна тази вечер. Произведението на Шарл Гуно е премиерна постановка на Варненската опера от тази година, дело на режисьорката Вера Немирова и диригента Светослав Борисов.

Както БТА писа, актуалността на сюжета на „Фауст“ е една от причините Немирова да постави заглавието на варненска сцена. Другата е високото ниво на трупата на оперния театър в града. Според нея плащаме с душата и чистотата си, когато гоним успехи, пари и богатства. Живеем в разпокъсан, изпълнен с конфликти и консуматорство свят, в който отчуждението между хората расте. Тези рани на човешкото общество могат да се покажат от сцената и да се направят осезаеми.

Тя припомня, че Гьотевият „Фауст“ изкушава немалко композитори. Преди Гуно тематиката занимава Лудвиг Шпор и Хектор Берлиоз, който написва „Проклятието на Фауст“. След Гуно идват Ариго Бойто с „Мефистофел“ и Феручо Бузони с недовършения „Доктор Фауст“, Херман Ройтер с „Доктор Йохан Фауст“ и „Дон Жуан и Фауст“. Вагнер, Лист, Шуман, а и други композитори пишат симфонични произведения върху „Фауст“. За нея предимството на Гуно е, че в сравнение с останалите оперни композитори, той набляга върху поетичната любовна история в първата част на романа и пренебрегва по-сложната и донякъде умозрителна втора част, трудна за сценично-музикална адаптация. Музиката му е наситена с копнеж, романтика и красиви моменти. Творбата на Гуно е от най-популярните опери, създадени през втората половина на XIX век. Либретистите Жул Барбие и Мишел Каре адаптират поемата на Гьоте. Според режисьорката Фауст е търсещият човек и във всеки един от нас има по един Фауст.

Немирова поставя произведението с Юлиян Табаков като костюмограф. Сценограф е германката Олга фон Вал, хореограф - Анна Пампулова. В ролите са водещите солисти на Варненска опера Деян Вачков като Мефистофел, Рейналдо Дроз като Фауст, Илина Михайлова - Маргарита, Иво Йорданов - Валентин, Гео Чобанов - Вагнер, Лилия Илиева-Михайлова - Зибел, Михаела Берова - Марта.

Диригент-постановчик на „Фауст“ е маестро Светослав Борисов, който е постоянен гост-диригент на Варненската опера, първи диригент и заместник-главен музикален директор на Оперния театър в Магдебург, а от тази есен - първи диригент и заместник-генерален директор в Anhaltisches Theater Dessau в Германия. Той намира спектакъла за изключително емоционален, със сблъсък на много характери. Най-сериозно предизвикателство за него е превеждането на българската публика през срещата на две култури - немския философски драматизъм и лекотата и елегантността на френската лирична опера. Той посочва, че Гуно пречупва основата на Гьотевата творба през романтичната чувствителност на френската лирична опера. В центъра стои не толкова философският Фауст, колкото Маргарита. Характерни за партитурата са лайтмотивите. Контрастните настроения не са само стилистичен ефект, а са носители на смисъл и драматургия. Гуно изгражда свят, в който доброто и злото, любовта и гибелта, плътта и духът се сблъскват музикално, а не само сюжетно. Това прави произведението живо, вълнуващо и изисква от диригента фин баланс между противоположностите, обяснява още диригентът.

Мултимедията в постановката е на Димитър Иванов. Диригент на хора е Теодора Георгиева. Участват и младежи от Варненската детско-юношеска опера с диригент Ганчо Ганчев.

Двадесет вечери с 19 оперни, балетни, мюзикълни и концертни изяви предложи 16-ото издание на форума „Опера в Летния театър“ във Варна. В него гостуваха певиците Соня Йончева, Красимира Стоянова, Диана Дамрау, Анна Пироци и др.