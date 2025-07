Ария от Парашкев Хаджиев изпълни оперната прима Диана Дамрау на гала концерта си във Варна

Сопраното Диана Дамрау изпълни ария на Мария Десислава из едноименната опера на Парашкев Хаджиев в края на своя гала концерт на форума „Опера в Летния театър“ снощи във Варна. Това бе първата нейна изява в града - под наслов Sole e amore (Слънце и любов), с оркестъра на Варненската опера и под диригентството на маестро Павел Балев. Галата продължи над два часа, за които певицата бе дарена с продължителни аплодисменти. Зрители изразиха възторга си от нейната артистичност и от наличието на по-слабо известни произведения в програмата.

Арията на царица Мария Десислава е била предложена на певицата от маестро Балев, съобщиха от Варненската опера. Дамрау е харесала нейната специфична атмосфера, която напомня ортодоксална музика и води до усещане за величието на Бог, силата на царицата, но и крехкостта на жената, останала сама с мъката си. По думите й арията се отличава с хубав текст, драматична ситуация и силно въздействие и в нея разбираш колко малък е всъщност човек с огромната му самозаблуда, че властва над света.

Преди бисовете певицата благодари на варненската публика и изпълни за първи път с оркестър песента „Колко тъжно, че вече никой не танцува валс“ (How sad no one waltzes anymore) от композитора Брад Рос. Той е написал специално за нея интерлюдия в своето произведение, което досега Дамрау е пяла само в рецитали с акомпанимент на пиано. Нейно е решението да го изпълни премиерно със симфоничен оркестър във Варна. Оперната прима смята, че песента е много актуална за нашата съвременност заради вечното ни бързане и страха от общуване. Валсът предполага сближаване, толерантност, разкриване на човешката индивидуалност, радостно предчувствие за истинската среща, която може да се случи, а, за съжаление, ние все бързаме и дори не се опитваме да настроим сетивата си за човека срещу нас, казва тя.

В концерта Диана Дамрау изпя още каватина на Нинета „Сърцето ми подскача от радост“ от операта „Крадливата сврака“ на Росини; Четири любовни мадригала от Хоакин Родригес в преработка за глас и оркестър; Испанска песен от „Момичетата от Кадис“ на Лео Делиб; „Имам двама любовници“ от „Маскирана любов“ на Андре Месаже; каватина на Норина „Този поглед на рицар“ от „Дон Паскуале“ на Доницети; и „Моите устни те целуват толкова горещо“ от оперетата „Джудита“ на Франц Лехар. Тя танцува на някои от изпълненията, с което очарова допълнително публиката.

Оркестърът представи увертюри от „Крадливата сврака“ на Росини, „Донна Диана“ на Резничек, „Дон Паскуале“ на Доницети и валс „Злато и сребро“ от Лехар. Като последен бис прозвуча арията на Керубино от „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт.

За работата си с диригента Павел Балев, с когото имат общи концертни изяви, Диана Дамрау казва, че се чувства щастлива всеки път, когато заедно правят музика. С него певецът може да постигне всичко, към каквото се стреми, тъй като е обвързан докрай със солиста и във всеки момент изцяло и безрезервно го подкрепя. Притежава умението да се поставя на мястото на другия и това е един специален талант, който мнозина диригенти не притежават, посочва певицата.

Преди концерта си във Варна тя сподели, че всичко, свързано с изкуството на пеенето, е важно за нея, тъй като гласът е единственият инструмент, който използва слово, а словото стига директно до другия човек. „Има толкова прекрасни песни, които говорят с високия и богат език на поезията, за да докоснат дълбините на душата. За мен песента е най-прелестната музика - една изначална частица на сътворението, която поражда по-късно голямата опера“, казва Дамрау.