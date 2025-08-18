От днес до 10 септември се попълват свободните места след четвъртото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София

Попълването на свободните места след четвъртия етап на класирането в гимназиите от осми клас е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи от 18 август до 10 септември. Това съобщават от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град.

Съгласно член 70, алинея 2 от наредба 10 на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование приемането на ученици, както и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документите и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и за профила "Физическо възпитание и спорт".

В сайта на РУО в София-град са публикувани свободните места в гимназиите към 15 август 2025 г. Предвид динамиката на дейностите, училищата са инструктирани да публикуват на своите сайтове своевременно коректна информация - както за броя на освободените места, така и при необходимост за промяна на предварително обявения график за приемане на документи, отбелязват от РУО в София-град..

БТА припомня, че на 6 август Министерството на образованието и науката (МОН) публикува четвъртото класиране за прием в осми клас. Проверката ставаше в системата https://infopriem.mon.bg/ - с входящ номер и с идентификационен код. Записването на класираните ученици тогава трябваше да се направи на 7 и 8 август.

На 27 юни МОН публикува резултатите от националното външно оценяване в седми клас, в системата: https://infopriem.mon.bg/.

Както писа БТА, седмокласниците подобриха средния си резултат по български език и литература. По математика 320 ученици бяха постигнали пълни 100 точки, което е най-голям брой за последните три години. Това показваше анализът на оценките от тазгодишното национално външно оценяване, съобщи на 4 юли пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

БТА припомня, че на 18 юни се състоя националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) за седмокласниците. Те писаха тогава преразказ по творбата "Урок по японски" на Виктория Бешлийска. Това се очакваше от тях в последната задача на националното външно оценяване по български език и литература. Учениците трябваше да напишат подробен преразказ върху неизучавана художествена творба от името на неутрален разказвач. Текстът "Урок по японски" е създаден специално за националното външно оценяване. През 2024 г. авторката му беше определена от читателите на Столичната библиотека като писател на годината.

Както писа БТА, на 20 юни се състоя националното външно оценяване по математика за седмокласниците. Тестът съдържаше общо 23 задачи. От тях 20 бяха с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. Общо три от задачите бяха със свободен отговор, в който учениците трябваше да опишат и аргументират изпълнението на определената задача. Учебното съдържание обхващаше изучаван материал от пети, шести и седми клас, като включваше теми от алгебра, геометрия, текстови задачи и вероятности. Учениците можеха да ползват и свитък с формули.