Британската актриса Патриша Рутледж от сериала „Какво ще кажат хората?“ почина на 96-годишна възраст

Британската актриса Патриша Рутледж, най-известна с ролята си на Хайъсинт Бъкет от ситкома на Би Би Си „Какво ще кажат хората?“, почина на 96-годишна възраст, предаде Прес асосиейшън медия/ДПА, като цитира неин представител.

Тя изигра забавната снобка Хайъсинт Бъкет в сериала от началото на 90-те години, но има и успешна кариера в театъра.

„Дълбоко сме натъжени да потвърдим смъртта на Патриша Рутледж, която почина тихо в съня си тази сутрин, обградена с любов. Дори на 96-годишна възраст страстта й към работата и връзката ѝ с аудиторията на живо никога не намаля. Новите поколения продължават да я откриват чрез любимата ѝ телевизионна роля“, се казва в разпространено съобщение.

В сериала „Какво ще кажат хората?“ играе и Клайв Суифт в образа на вечно страдащия съпруг на Хайъсинт - Ричард. Продукцията се излъчва от 1990 до 1995 г., като става популярна и в САЩ, отбелязва ДПА.

Режисьорът от Би Би Си Джон Петри казва в знак на почит, че Патриша Рутледж е актриса от „забележителен ранг“. Според него „нейната роля като Хайъсинт Бъкет в „Какво ще кажат хората?“ е едно от най-знаковите изпълнения в британската комедия“.