Промишленото производство в Швейцария се е свило слабо през второто тримесечие

Швейцарското промишлено производство се е свило слабо през второто тримесечие на 2025 г. Това сочат предварителните данни на Федералната статистическа служба на страната, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Промишленото производство е намаляло с 0,1 на сто на годишна база през периода април-юни, обръщайки ръст от 8,9 на сто през първото тримесечие.

Продукцията в леката промишленост се е повишила с 0,7 на сто спрямо миналата година, но е забавила темп спрямо растежа през първото тримесечие – 10,3 на сто.

Спадът в минното производство е намалял до 1,3 на сто през второто тримесечие спрямо спад от 4,5 на сто през предходното, първо тримесечие, сочат данните.

Междувременно сегментът за доставка на електроенергия е отчел по-бавен ръст от 0,8 на сто.

Производството за вторичния сектор, който комбинира промишлеността и строителството, се е свило с 0,4 на сто през второто тримесечие на годишна основа след ръст от 7,5 на сто през първите три месеца на 2025 година.

Спадът през отчетния период в строителната продукция е 0,5 на сто през тримесечието до юни, обръщайки ръста от 3,4 на сто през предходното, първо тримесечие на годината.