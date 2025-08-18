Подробно търсене

Промишленото производство в Швейцария се е свило слабо през второто тримесечие

Марин Милков
Промишленото производство в Швейцария се е свило слабо през второто тримесечие
Промишленото производство в Швейцария се е свило слабо през второто тримесечие
Снимка: Valentin Flauraud/Keystone via AP
Женева,  
18.08.2025 12:24
 (БТА)

Швейцарското промишлено производство се е свило слабо през второто тримесечие на 2025 г. Това сочат предварителните данни на Федералната статистическа служба на страната, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Промишленото производство е намаляло с 0,1 на сто на годишна база през периода април-юни, обръщайки ръст от 8,9 на сто през първото тримесечие.

Продукцията в леката промишленост се е повишила с 0,7 на сто спрямо миналата година, но е забавила темп спрямо растежа през първото тримесечие – 10,3 на сто.

Спадът в минното производство е намалял до 1,3 на сто през второто тримесечие спрямо спад от 4,5 на сто през предходното, първо тримесечие, сочат данните.

Междувременно сегментът за доставка на електроенергия е отчел по-бавен ръст от 0,8 на сто.

Производството за вторичния сектор, който комбинира промишлеността и строителството, се е свило с 0,4 на сто през второто тримесечие на годишна основа след ръст от 7,5 на сто през първите три месеца на 2025 година.

Спадът през отчетния период в строителната продукция е 0,5 на сто през тримесечието до юни, обръщайки ръста от 3,4 на сто през предходното, първо тримесечие на годината.

/ЕС/

Свързани новини

18.11.2024 15:14

Промишленото производство в Швейцария забавя темпа си на растеж през третото тримесечие

Промишленото производство в Швейцария е продължило да нараства през третото тримесечие на годината, но с по-бавни темпове. Това сочат предварителните данни на Федералната статистическа служба, огласени днес и цитирани от ДПА. Швейцарското промишлено
16.08.2024 11:46

Промишленото производство в Швейцария расте през второто тримесечие

Промишленото производство в Швейцария отчете неочаквано рязък растеж през второто тримесечие, сочат предварителни данни на Федералната статистическа служба, цитирани от ДПА. На годишна база растежът е от 7,3 на сто спрямо спад от 2 на сто през
17.05.2024 13:53

Промишленото производство в Швейцария се е свило с 3,1 на сто през първото тримесечие

Швейцарското промишлено производство се е понижило за второ поредно тримесечие през трите месеца до март, което е най-резкия темп от повече от три години. Това се посочва в предварителните данни на Федералната статистическа служба, публикувани днес

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:37 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация