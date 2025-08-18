Ремонтът на старозагорската ПГОХ "Райна Княгиня" може да приключи преди края на идната учебна година, каза образователният министър

Учениците и колективът на старозагорската Професионална гимназия по облекло и хранене (ПГОХ) „Райна Княгиня“ ще могат да се върнат в сградата в края на идната или в началото на по-следващата учебна година. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който беше на място, за да провери какво е състоянието на сградата. Освен ремонтните дейности на първите три етажа, в училището предстои и изграждане на STEM център.

През 2020 година бяха отпуснати средства за ремонт и надграждане на училището с цел преминаване към едносменен режим, напомни Вълчев. Сградата е била надградена с четвърти етаж, но по време на строителните дейности са били наводнени и компроментирани останалите три етажа. По тази причина учебните занятия не могат да бъдат осъществявани там. В момента сградата е ремонтирана отвън, изцяло обновен е и надграденият четвърти етаж, но предстои ремонт на първите три етажа и на няколко допълнителни помещения, обясни министърът. Той изрази надежда ремонтът да приключи още преди края на следващата учебна година.

Красимир Вълчев посочи, че всяка година в над 1000 от училищата в страната протичат ремонтни дейности. В момента са в ход две големи инвестиционни програми - едната е за строеж и пристрояване на училища и детски градини, като в над 60 училищни двора се пристрояват съществуващи сгради, посочи той. В една част от тях учебният процес протича на място, други са изнесени. Има и над 500 училища, които са бенефициенти по програмата за ремонт и изграждане на спортни площадки и физкултурни салони, каза още министър Вълчев. Най-голямата операция по Националния план за възстановяване и устойчивост, по която в 2200 училища се изграждат STEM центрове, ще приключи до май или юни идната година, допълни той.