Дружеството на писателите в Габрово даде начало на конкурса за „Априловските награди за литература“

Дружеството на писателите - Габрово обяви конкурс за книги. Той се организира от учредителите и партньорите на „Априловските награди за литература“, съобщават от дружеството.

Конкурсът е за книги, издадени в периода 15 септември 2024 г. – 15 септември 2025 г. ,или ръкописи в жанровете, поезия, проза, литература за деца, хумор и сатира, етнография и краезнание. В надпреварата могат да участват всички автори, родени или дълго пребивавали на територията на община Габрово, както и редовните членове на местното Дружество на писателите, допълват организаторите.

Книгите или ръкописите трябва да се предадат в два екземпляра, придружени от кратка творческа биография и данни за контакт до 15 септември 2025 г. в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ в Габрово, отдел „Краезнание“, информират още от местното Дружество на писателите.

БТА припомня, че през 2023 година по повод Деня на народните будители бяха връчени "Априловските награди за литература“, които се организират от Община Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, издателство „Екс-Прес“, Дружеството на писателите в Габрово, Народно читалище „Априлов-Палаузов-1861“, Областна администрация – Габрово, Народно читалище „Зора-1872“, кв. Нова Махала и Музей „Дом на хумора и сатирата“. Тогава церемонията се състоя за 18-и път.

Априловската награда за цялостно творчество тогава получи Мария Шандуркова, Петя Цонева спечели безплатно отпечатване на ръкопис, за книга на годината с хумористично/сатирично съдържание бе отличен Веселин Зидаров за "Тревненските зевзеци". Призът за книга на годината в категория "Историческа и краеведска литература" получи Николай Христов за "История на габровската адвокатура", а за книга на годината в категория "Художествена литература и поезия" бе отличен Стоян Цонев за "Самси Бойчо вехта войвода". Наградата в категория "Литература за деца" взе Полина Станева за "Приказкотерапия".