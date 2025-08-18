Фарът на нос Шабла е отворен за посетители по повод Международния ден на морските фарове

За поредна година на Шабленският фар, който от 1856 г. досега е ориентир за корабите в Черно море, има Ден на отворените врати днес, в Международния ден на морските фарове – 18 август. През тази година фарът на нос Шабла беше отворен за посещения вече три пъти, като днес е последната възможност да бъде посетен. Над 2000 посетители са минали през дните на отворени врати, за да разгледат най-старото морско съоръжение в България, каза за БТА вече пенсионираният фаропазач Наньо Нанев.

Той допълни, че хората най-много са се впечатлили от това, че могат да се докоснат до фара.

Нанев разказа, че Шабленският фар е най-високият и вторият най-стар и действащ в Черно море. Проблясващата му светлина е видима на разстояние от 17 морски мили. Фарът е построен през 1756 г., висок е 32 метра. Според фаропазача уникалното на фара е, че е направен само от камък и хоросан, но въпреки това е издържал във времето.

„Днес хората могат да видят конструкцията на кулата отвътре, която е уникална, устояла е на земетресения и на времето. Има и експозиция, която включва използвани генератори и старата фарова глава, както и снимки. Посетителите могат да се снимат на балкона на първия етаж“, каза още Наньо Нанев.

Той посочи, че от началото на годината е пенсионер, но винаги идва да помага на колегите си. „С удоволствие ще идвам като екскурзовод, за да разказвам историята на фара, както ми я предаде бай Иван, който над 40 години беше пазач на морския фар“, каза още Нанев. Той е работил на Шабленския фар от 1 януари 1992 година. С персонал са седем фара по нашето Черноморие, един от които е Шабленският – с петима фаропазачи. Има вече фарове, които са автоматични и периодично се обслужват, посочи Нанев за бъдещето на морските фарове.

Наньо Нанев издаде и книгата „Фар Шабла през погледа на фаропазача Наньо Нанев“. Той каза, че в нея се е опитал да разкаже историята на съоръжението, такава, каквато са му я предали и до която сам е стигнал. „Повече книги няма да пиша, не е за мен тази работа. Но това трябваше да го свърша и заради бай Иван, който почина на почти 102 години, и заради себе си и поколенията“, каза още Нанев.

Той обясни и за идеята да има повече дни на отворените врати на фара. „Когато бяха във Франция, видях, че там фаровете са собственост на общините, те ги поддържат и са туристическа атракция. Привличат много туристи и има голям интерес към тях. Нашите фарове са военна зона и за това при нас достъпът е ограничен. Но това, че четири пъти имаше отворени врати през лятото, доведе и много туристи“, каза още Нанев.

Той каза, че малкият му син скоро е направил сватбата си на това живописно място до морето и фара. „И двамата ми синове са морски офицери. Пораснали са край морето и тук, около фара. Това беше съвсем естествено решение“, разказа Наньо Нанев.