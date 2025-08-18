Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Фарът на нос Шабла е отворен за посетители по повод Международния ден на морските фарове
БТА, Шабла (18 август 2025) Отворени врати на Шабленския фар има днес по повод Международния ден на морските фарове. Шабленският фар е най-високият и най-старият в Черно море. Проблясващата му светлина е видима на разстояние от 17 морски мили. Фарът е построен през 1756 г., висок е 32 метра. Направен е само от камък и хоросан. В Деня на отворени врати хората могат да видят конструкцията на кулата отвътре, която е уникална, устояла е на земетресения и на времето. Има и експозиция, която включва използвани генератори и старата фарова глава, както и снимки. Посетителите могат да се снимат на балкона на първия етаж. Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (ЛФ)
Шабла,  
18.08.2025 12:25
 (БТА)

За поредна година на Шабленският фар, който от 1856 г. досега е ориентир за корабите в Черно море, има Ден на отворените врати днес, в Международния ден на морските фарове – 18 август. През тази година фарът на нос Шабла беше отворен за посещения вече три пъти, като днес е последната възможност да бъде посетен. Над 2000 посетители са минали през дните на отворени врати, за да разгледат най-старото морско съоръжение в България, каза за БТА вече пенсионираният фаропазач Наньо Нанев.

Той допълни, че хората най-много са се впечатлили от това, че могат да се докоснат до фара. 

Нанев разказа, че Шабленският фар е най-високият и вторият най-стар и действащ в Черно море. Проблясващата му светлина е видима на разстояние от 17 морски мили. Фарът е построен през 1756 г., висок е 32 метра. Според фаропазача уникалното на фара е, че е направен само от камък и хоросан, но въпреки това е издържал във времето. 

„Днес хората могат да видят конструкцията на кулата отвътре, която е уникална, устояла е на земетресения и на времето. Има и експозиция, която включва използвани генератори и старата фарова глава, както и снимки. Посетителите могат да се снимат на балкона на първия етаж“, каза още Наньо Нанев. 

Той посочи, че от началото на годината е пенсионер, но винаги идва да помага на колегите си. „С удоволствие ще идвам като екскурзовод, за да разказвам историята на фара, както ми я предаде бай Иван, който над 40 години беше пазач на морския фар“, каза още Нанев. Той е работил на Шабленския фар от 1 януари 1992 година. С персонал са седем фара по нашето Черноморие, един от които е Шабленският – с петима фаропазачи. Има вече фарове, които са автоматични и периодично се обслужват, посочи Нанев за бъдещето на морските фарове.

Наньо Нанев издаде и книгата „Фар Шабла през погледа на фаропазача Наньо Нанев“. Той каза, че в нея се е опитал да разкаже историята на съоръжението, такава, каквато са му я предали и до която сам е стигнал. „Повече книги няма да пиша, не е за мен тази работа. Но това трябваше да го свърша и заради бай Иван, който почина на почти 102 години, и заради себе си и поколенията“, каза още Нанев. 

Той обясни и за идеята да има повече дни на отворените врати на фара. „Когато бяха във Франция, видях, че там фаровете са собственост на общините, те ги поддържат и са туристическа атракция. Привличат много туристи и има голям интерес към тях. Нашите фарове са военна зона и за това при нас достъпът е ограничен. Но това, че четири пъти имаше отворени врати през лятото, доведе и много туристи“, каза още Нанев. 

Той каза, че малкият му син скоро е направил сватбата си на това живописно място до морето и фара. „И двамата ми синове са морски офицери. Пораснали са край морето и тук, около фара. Това беше съвсем естествено решение“, разказа Наньо  Нанев.

/АБ/

