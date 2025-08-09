Подробно търсене

Виктор Турмаков
Пожарникари се борят да предотвратят повторното разпалване на огромен горски пожар във Франция, докато жителите се завръщат по домовете си
Изгорели лозя след пожарите в южната част на Франция. Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Париж,  
09.08.2025 22:55
 (БТА)

Около 1400 пожарникари бяха разположени днес в южния френски департамент Од, за да предотвратят повторното разрастване на най-големия горски пожар в страната от десетилетия, докато на всички жители беше позволено да се върнат по домовете си, предаде Асошиейтед прес.

Префектът на Од Кристиан Пуже заяви, че пожарът е локализиран от четвъртък, след като тази седмица изгори повече от 160 квадратни километра в гористия район, известен със своите винарни. Всички пътища са отворени отново, но властите издадоха строга забрана за достъп до гората, заяви Пуже на днешна пресконференция.

„Борбата продължава, пожарникарите все още работят по повторното разпалване на огъня“, каза той.

Пожарът доведе до гибелта на един човек, като още 25 души са ранени, включително 19 пожарникари, допълни Пуже.

Очаква се високите температури през следващите дни да усложнят усилията на пожарникарите.

Френската национална метеорологична агенция постави южната половина на Франция в режим на „висока бдителност“ за гореща вълна.

/АГ/

Към 23:21 на 09.08.2025 Новините от днес

