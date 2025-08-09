Същността на джаза е в живите изпълнения, според вокалистите от New York Voices, които днес дадоха пресконференция за медии, преди концерта си на „Банско джаз фестивал“. За силата на музиката на живо говориха Дармън Мийдър, Питър Елдридж, Лорън Кинан и Ким Назариън от квартета.

Винаги сме искали това, което пеем, наистина да можем да го изпеем, нашата формация е отпреди времената на новите технологии и винаги пеем на живо, казаха вокалистите, които демонстрираха и на самата пресконференция вокалните си умения.

Понякога на живо сме по-добри, отколкото на записите, има нещо в записите, което не улавя есенцията на джаза, улавя само някакъв момент, допълниха те. Според New York Voices при живите изпълнения публиката вижда взаимодействието, усещането е различно. Затова и предпочитат да влязат да записват в студио след като вече са изпълнявали дадено нещо на живо, за да могат да пренесат усещането от изпълненията пред публика.

Групата възниква в края на 80-те години и бързо се открояват с умелото съчетание на джаз традициите със съвременни влияния. Имат съвместни проекти с WDR Big Band и Боб Минцър, които разкриват изключителната им гъвкавост.

Освен музиканти, те са отдадени и на преподаването като подготвят нови поколения джаз вокалисти. Развиват и солови кариери, а пред журналисти разказаха, че това донякъде е в основата на това да бъдат толкова време заедно.

Ние обичаме този стил музика и мисля, че всеки музикант обича процеса на създаване, но всеки от нас прави и други неща и когато се съберем предаваме един на друг и се обогатяваме с новостите и впечатленията, които сме събрали, посочиха популярните изпълнители.

Попитани какво знаят за България, те веднага посочиха музиката и по-конкретно „Мистерията на българските гласове“, като допълниха, че дори и без да разбират езика, усещат мощта и многото нива на звучене.

Разказаха още, че ще отнесат частици от България със себе си от изложенията на местните занаятчии, част от съпътстващата програма на фестивала.

Концертът на New York Voices е тази вечер от 22:00 часа на голямата сцена на „Банско джаз фестивал“.

