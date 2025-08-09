Акциите на Епъл регистрираха най-големия си седмичен ръст от пет години след срещата на изпълнителния директор Тим Кук с Доналд Тръмп в Белия дом

Акциите на "Епъл" (Apple) поскъпнаха с 13 на сто тази седмица – най-големият им седмичен ръст от юли 2020 г. – след като главният изпълнителен директор на компанията Тим Кук се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом и обяви разширяване на инвестициите си в САЩ, предаде Си Ен Би Си.

В петък книжата на производителя на "айФон" (iPhone) се повишиха с 4 на сто и затвориха на цена от 229,35 долара за акция. Това повиши пазарната капитализация на "Епъл" с над 400 милиарда долара до 3,4 трилиона долара.

Компанията вече заема третото място по пазарна капитализация в света, след "Енвидиа" (Nvidia) и "Майкрософт" (Microsoft) и пред "Алфабет" (Alphabet) и Амазон (Amazon).

По време на съвместната поява с президента Тръмп, Кук обяви, че "Епъл" ще инвестира 100 милиарда долара в американски компании и компоненти в следващите четири години. Преди това компанията анонсира инвестиция в САЩ в размер на 500 млрд. долара.



В своя позиция, публикувана на корпоративния сайт, от технологичната компания посочиха, че става въпрос за "нова програма за американско производство (American Manufacturing Program – AMP), посветена на преместването на още повече от веригата за доставки и високотехнологичното производство на "Епъл" в САЩ". Чрез новата програма компанията ще увеличи инвестициите си из цялата страна и ще насърчи глобалните компании да произвеждат още повече критични компоненти на американска територия, допълват от "Епъл"

Тръмп приветства плановете на "Епъл" да използва американски чипове и заяви, че компанията ще бъде освободена от бъдещи мита, които биха могли да удвоят цената на вносните полупроводници.

Производителят на айФон (iPhone) по-рано предупреди, че може да понесе над 1 милиард долара разходи заради митата през настоящото тримесечие, ако не настъпят промени.

Според анализатора на "Джей Пи Морган" (JPMorgan) Самик Чатърджи, "Епъл" (Apple) и Тим Кук са "показали майсторски подход към управление на несигурността", свързана с възможните предизвикателства от търговските ограничения.

Седмицата на Кук във Вашингтон последва силни финансови резултати за тримесечието до юни, при които приходите на Apple нараснаха с 10 на сто, а продажбите на iPhone – с 13 на сто, допълва Си Ен Би Си.