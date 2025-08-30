България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара на световното първенство по джудо за кадети

Никола Марков и Александра Ценова записаха победа и загуба в последния ден и отпаднаха на световното първенство по джудо за кадети в София, зала "Асикс Арена".

В супертежка категория над 90 кг Марков стартира с успех срещу Джудах Харис (САЩ) след 3 наказания на съперника му, а после отстъпи пред Даниел Ксервак (Нидерландия).

При 70-килограмовите Александра Ценова стартира с успех срещу Медина Думиника (Молдова) и поражение от грузинката Кери Робакидзе - ипон.

Другите български представители в последния ден загубиха първите си срещи и отпаднаха - Здравко Станев (90), Цветомир Вълков (90), Елизабет Митева (70), Мария Черкелиева (над 70) и Калина Йорданова (над 70).

Така България приключи с 2 пети места - на Цветелин Мартинов (50), Иво Галенков (55), седмото място на Преслав Николов (66) и 9-то на Владимир Тодоров (60).

Всичките български състезатели бяха дебютанти на световното.

В неделя е отборната надпревара, в която България ще направи също дебют. Националите започва с Казахстан, лидер в схемата е Франция. Заявени са 16 отбора.

Стартът е от 10,30 ч в неделя. Финалите са от 16,30 ч. и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.