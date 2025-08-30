В село Панагюрски колонии отбелязаха Деня на миньора и 60 години от създаването на "Асарел-Медет"

С водосвет и концерт бе отбелязан Денят на миньора и 60 години от създаването на минната компания "Асарел-Медет". Събитието се състоя в село Панагюрски колонии, община Панагюрище, и събра служители, жители и гости на дружеството.

Сред официалните гости бяха областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, народният представител от "БСП-Обединена левица" Петя Цанкова, кметът на община Панагюрище Желязко Гагов, председателят на Българската минно-геоложка камара Драгомир Драганов, синдикалните лидери Димитър Манолов (КТ "Подкрепа") и Пламен Димитров (КНСБ).

"Днес все повече съзнаваме значението на медодобива за суровинната независимост, за конкурентоспособността на икономиката, за развитието на зелената енергия, дигиталните технологии, космическите проекти и отбраната", каза изпълнителният директор на "Асарел-Медет" инж. Николай Пелтеков. Той благодари на служителите и техните семейства, че споделят празника и с труда си градят бъдещето на компанията.

"Нашата компания е пионер в много отношения – ние сме първите инвестирали над един милиард евро в програми за устойчиво развитие, пионери в дуалното обучение с вече седем випуска, и единствената българска минна компания, отличена с престижната награда на ООН SDG Pioneers," каза председателят на надзорния съвет Димитър Цоцорков.

В своето приветствие народният представител Петя Цанкова каза, че "Асарел-Медет" е символ на мощта на българската минна индустрия, пример за отговорно управление, социална ангажираност и грижа за хората". Тя връчи на компанията поздравителен адрес от председателя на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова.

"Богатството на компанията не е в добива от земята или цифрите в балансите. То е в хората - в ръцете на миньора, в очите на младия инженер, в усмивките на децата, които спортуват в залите, изградени от "Асарел-Медет", в първия плач на новороденото в панагюрската болница", каза в словото си кметът на общината Желязко Гагов.

Тържествата продължиха с курбан, приготвен от Ути Бъчваров, изпълнения на Васил Найденов, Дара Екимова, дует "Ритон", Анелия и ансамбъл "Пирин".