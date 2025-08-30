Египет подписа с международни компании договори за проучвания за нефт и газ в Средиземно море и делтата на Нил

Египет е сключил четири договора с международни енергийни компании за проучвания за нефт и газ в Средиземно море и делтата на Нил. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на египетското Министерство на петрола и минералните ресурси.

Общата стойност на договорите е над 340 млн. долара. Те са подписани от държавната компания "Египетски холдинг за природен газ" (EGAS) и включват 10 сондажа.

Египет, който някога беше регионален износител на енергия, все повече разчита на внос, за да задоволи нарастващото вътрешно търсене, тъй като производството от старите находища намалява, а инвестициите в нови търпят забавяния.

Производството на газ в Египет през май е възлизало на 3,545 милиона кубични метра, което е с над 40 процента по-малко, отколкото през март 2021 г., според Съвместната инициатива за събиране на данни за петролния пазар (JODI).

Първата сделка е с петролния гигант "Шел" (Shell) и е на стойност 120 милиона долара. Тя предвижда три сондажа в морската зона Мернейт в Средиземно море, съобщи министерството на петрола.

Съгласно споразумение с италианската "Ени" (Eni) за 100 милиона долара ще бъдат извършени три сондажа в морския блок "Източен Порт Саид" в Средиземно море.

Трето споразумение на стойност 109 милиона долара е сключено с "Арсиъс Енърджи" (Arcius Energy), съвместно дружество, в което британската енергийна компания Би Пи (BP) притежавано на 51 процента, а останалите 49 процента държи инвестиционното подразделение на "Абу Даби Нешънъл Ойл" (Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC) - Екс Ар Джи (XRG). Споразумението касае сондажи в офшорната зона "Норд Дамиета" в Средиземно море.

Министерството на петрола обяви също така сделка на стойност 14 милиона долара с руската компания "Зарубежнефт" за четири сондажа в "Норд Ел-Хататба" в делтата на Нил.