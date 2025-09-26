Италианският антитръстов регулатор глоби "Ени" и пет други петролни компании за нелоялна конкуренция

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) наложи глоби на италианския енергиен гигант "Ени" (Eni) и пет други петролни компании, опериращи в страната, за практики, ограничаващи лоялната конкуренция при продажбата на гориво за камиони. Това съобщи италианският антитръстов регулатор, цитиран от Ройтерс.

Регулаторът уточни, че глобите, общо надвишаващи 936 милиона евро (1,09 милиарда долара), са наложени на "Ени", "Есо" (Esso), подразделение на "ЕксънМобил" (ExxonMobil), както и на "Италиана Петроли" (Italiana Petroli - IP), наскоро придобита от държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR), Кю8 (Q8 - петролни продукти на "Кувейт Петролиум Интернешънъл" (Kuwait Petroleum International), "Сарас" (Saras) и "Тамойл" (Tamoil).

Според регулатора компаниите са действали като картел в периода януари 2020 – юни 2023, договаряйки цената на биогоривния компонент, който влияе върху общата цена на горивото, се посочва в официално изявление. Стойността на този важен ценови компонент се е повишила от около 20 евро на кубичен метър през 2019 г. до около 60 евро през 2023 г., посочва регулаторът.

Органът добавя, че разследването е започнало след сигнал за нередност от информатор. Антитръстовият регулатор наложи глоби в размер на 336 млн. евро на "Ени", 173 млн. евро на "Кувейт Петролиум Интернешънъл", 164 млн. евро на "Италиана Петроли", 129 млн. евро за "Есо", 91 млн. евро за "Тамойл" и 44 млн. евро за "Сарас".

"Ени" и "Италиана Петроли" не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар, а с останалите компании осведомителната агенция не успя да осъществи контакт.