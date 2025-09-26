Подробно търсене

Италианският антитръстов регулатор глоби "Ени" и пет други петролни компании за нелоялна конкуренция

Марин Милков
Италианският антитръстов регулатор глоби "Ени" и пет други петролни компании за нелоялна конкуренция
Италианският антитръстов регулатор глоби "Ени" и пет други петролни компании за нелоялна конкуренция
Снимка: AP/Petros Karadjias
Рим,  
26.09.2025 12:26
 (БТА)

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) наложи глоби на италианския енергиен гигант "Ени" (Eni) и пет други петролни компании, опериращи в страната, за практики, ограничаващи лоялната конкуренция при продажбата на гориво за камиони. Това съобщи италианският антитръстов регулатор, цитиран от Ройтерс.

Регулаторът уточни, че глобите, общо надвишаващи 936 милиона евро (1,09 милиарда долара), са наложени на "Ени", "Есо" (Esso), подразделение на "ЕксънМобил" (ExxonMobil), както и на "Италиана Петроли" (Italiana Petroli - IP), наскоро придобита от държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR), Кю8 (Q8 - петролни продукти на "Кувейт Петролиум Интернешънъл" (Kuwait Petroleum International), "Сарас" (Saras) и "Тамойл" (Tamoil).

Според регулатора компаниите са действали като картел в периода януари 2020 – юни 2023, договаряйки цената на биогоривния компонент, който влияе върху общата цена на горивото, се посочва в официално изявление. Стойността на този важен ценови компонент се е повишила от около 20 евро на кубичен метър през 2019 г. до около 60 евро през 2023 г., посочва регулаторът.

Органът добавя, че разследването е започнало след сигнал за нередност от информатор. Антитръстовият регулатор наложи глоби в размер на 336 млн. евро на "Ени", 173 млн. евро на "Кувейт Петролиум Интернешънъл", 164 млн. евро на "Италиана Петроли", 129 млн. евро за "Есо", 91 млн. евро за "Тамойл" и 44 млн. евро за "Сарас".

"Ени" и "Италиана Петроли" не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар, а с останалите компании осведомителната агенция не успя да осъществи контакт.

/СЛС/

Свързани новини

30.08.2025 15:37

Египет подписа с международни компании договори за проучвания за нефт и газ в Средиземно море и делтата на Нил

Египет е сключил четири договора с международни енергийни компании за проучвания за нефт и газ в Средиземно море и делтата на Нил. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на египетското Министерство на петрола и минералните ресурси. Общата стойност
25.07.2025 10:26

Италианската енергийна компания "Ени" отчита спад на печалбата през второто тримесечие заради по-ниските цени на петрола

Италианският енергиен гигант "Ени" (Eni) обяви днес, че печалбата му за второто тримесечие е спаднала с 25 на сто на годишна база, тъй като по-ниската цена на петрола, маржовете на рафиниране и по-слабият долар са засенчили по-доброто от очакваното
16.07.2025 19:27

Италианската "Ени" и американската "Венчър глоубъл" подписаха 20-годишно споразумение за доставка на втечнен природен газ

Италианската енергийна компания "Ени" (Eni) и "Венчър глоубъл" (Venture Global), американски производител на втечнен природен газ, обявиха днес че са подписали споразумение за закупуване на 2 милиона тона втечнен природен газ годишно от съоръжението

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:39 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация