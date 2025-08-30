Нотингам Форест подписа със защитника на Ювентус Николо Савона

Нотингам Форест подписа петгодишен договор със защитника Николо Савона от Ювентус, съобщиха от английския клуб.

22-годишният футболист е играл 40 пъти за Ювентус, след като дебютира през август 2024 г.

Савона, италиански национал до 21 години, който беше повикан в мъжкия отбор миналия ноември, каза пред уебсайта на Форест: "Много съм развълнуван да бъда тук. Това е ново преживяване за мен като човек и като играч. Това е исторически клуб и трансферът е сбъдната мечта."