Подробно търсене

Нотингам Форест подписа със защитника на Ювентус Николо Савона

Мирослав Димитров
Нотингам Форест подписа със защитника на Ювентус Николо Савона
Нотингам Форест подписа със защитника на Ювентус Николо Савона
Paola Garbuio/LaPresse via AP
Лондон,  
30.08.2025 14:46
 (БТА)

Нотингам Форест подписа петгодишен договор със защитника Николо Савона от Ювентус, съобщиха от английския клуб.

22-годишният футболист е играл 40 пъти за Ювентус, след като дебютира през август 2024 г.

Савона, италиански национал до 21 години, който беше повикан в мъжкия отбор миналия ноември, каза пред уебсайта на Форест: "Много съм развълнуван да бъда тук. Това е ново преживяване за мен като човек и като играч. Това е исторически клуб и трансферът е сбъдната мечта."

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:57 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация