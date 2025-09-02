Нотингам Форест взе бразилски защитник от Ботафого

Нотингам Форест финализира привличането с четиригодишен договор на бразилския защитник Куябано от Ботафого, потвърдиха от клуба от Висшата лига.

22-годишният ляв защитник игра във всичките четири мача на Ботафого на изминалото Световно клубно първенство и записа общо 60 двубоя за бразилския клуб.

Той се присъединява към бившите съотборници на Ботафого Игор Жезус, Жаир Куня и Джон Виктор на "Сити Граунд", след като те също подписаха договори това лято, припомня Ройтерс.

"Това лято искахме да гарантираме, че имаме качество и дълбочина на състава на всяка позиция, като същевременно търсихме талантливи млади футболисти от цял ​​свят, които могат да играят ключова роля в дългосрочното развитие на клуба", каза изпълнителният директор на Форест Рос Уилсън пред уебсайта на тима.