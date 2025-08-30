Делова и Чорбаджийски отпаднаха от групата на ЦСКА, Додай се завръща в състава

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез определи група от 22-ма футболисти за днешното гостуване на Славия от 7-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът стартира в 21:15 ч. на стадион „Александър Шаламанов“ в София, а в последния момент ще стане ясно кои двама играчи на „армейците“ няма да попаднат в разширения състав за срещата.

От групата отпаднаха контузеният защитник Лумбард Делова и болният халф Георги Чорбаджийски, но в състава се завръща едно от новите попълнения, Кевин Додай, който пропусна последните два мача заради травма.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 13. Браян Кордоба, 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 24. Юлиан Илиев, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 23. Илиан Антонов, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов