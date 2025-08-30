Подробно търсене

Росица Денчева загуби финала на двойки на турнир по тенис в Швейцария

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Вербие, Швейцария,  
30.08.2025 16:18
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева стана вицешампионка на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара. 

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) загубиха без игра на финала срещу германките Мари Фогт и Ева Мари Ворачек.

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие и през миналата седмица.

Българката не успя и при третата си възможност да спечели първа титла при женските дуети във веригата на Международната федерация по тенис ITF след загубата при дебютното си участие във подобен финал в Ираклион (Гърция) през април и двете поражения в Швейцария. 

/ИК/

Към 17:30 на 30.08.2025 Новините от днес

