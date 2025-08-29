Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис във Вербие

Националката на България Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира в швейцарския град Вербие с награден фонд от 30 000 щатски долара.

Шестата поставена Денчева загуби от четвъртата в схемата Тифани Льометър (Франция) със 7:5, 4:6, 3:6 за два часа и 18 минути.

Българската тенисистка навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да го спечели със 7:5. Тя водеше с 4:3 във втората част, но Льометър взе следващите три гейма за 6:4 в своя полза, а след два пробива в третия сет французойката стигна до победното 6:3.

В надпреварата на двойки Росица Денчева в тандем Моника Станкевич ще играе на финала във Вербие.

Съпернички на българката и полякинята ще се изправят срещу германките Мари Фогт и Ева Мари Ворачек.