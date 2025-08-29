Подробно търсене

Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис във Вербие

Кремена Младенова
Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис във Вербие
Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис във Вербие
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Вербие,  
29.08.2025 18:14
 (БТА)

Националката на България Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира в швейцарския град Вербие с награден фонд от 30 000 щатски долара.

Шестата поставена Денчева загуби от четвъртата в схемата Тифани Льометър (Франция) със 7:5, 4:6, 3:6 за два часа и 18 минути.

Българската тенисистка навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да го спечели със 7:5. Тя водеше с 4:3 във втората част, но Льометър взе следващите три гейма за 6:4 в своя полза, а след два пробива в третия сет французойката стигна до победното 6:3.

В надпреварата на двойки Росица Денчева в тандем Моника Станкевич ще играе на финала във Вербие.

Съпернички на българката и полякинята ще се изправят срещу германките Мари Фогт и Ева Мари Ворачек. 

 

/КМ/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:31 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация