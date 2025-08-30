Милан привлече френския нападател Нкунку от Челси с петгодишен договор

site.btaМилан привлече френския нападател Нкунку от Челси с петгодишен договор
Милан подписа петгодишен договор с нападателя Кристофър Нкунку от Челси, обяви италианският клуб.
Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че трансферната сума за 27-годишния футболист е около 42 милиона евро.
Нкунку премина в Челси от РБ Лайпциг през юни 2023 г. с шестгодишен договор, след като блестеше по време на престоя си в Германия. Френският национал не получаваше достатъчно игрово време на "Стамфорд Бридж“. В 62 мача за Челси той отбеляза 18 гола.
Нкунку спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство с отбора от Висшата лига миналия сезон.
Нкунку се присъединява към Ардон Яшари, Самуеле Ричи, Лука Модрич и Первис Еступинан като нови попълнения в Милан, който завърши осми в Серия А миналия сезон.
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина