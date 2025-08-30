Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева на „Гала в София“: Не ни забравяйте!

Не ни забравяйте. Това послание отправиха Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева в края на втората вечер от „Гала в София“. Тримата артисти закриха съвместния си концерт с Non ti scordar di me (Не ме забравяй) на неаполитанския композитор Ернесто де Куртис (1875-1937), видя репортер на БТА. Доминго обаче промени оригиналния текст и запя Non ti scordar di noi (Не ни забравяйте).

Преди това, продължителните аплодисменти на многохилядната публика бяха възнаградени с три биса. Доминго излезе с прочутата Granada на Агустин Лара, а Карерас – с Torna a Surriento (Върни се в Соренто), неаполитанска песен отново по музика на Де Куртис и текст на брат му – поетът и художник Джамбатиста Де Куртис.

Изненадата дойде от Соня Йончева, която представи „Моя страна, моя България“. Хитът на Емил Димитров тя изнесе с видимо вълнение, поради което помоли публиката да пее заедно с нея. „За първи път в живота ми пея тази песен, и то по такъв начин“, сподели през сълзи сопраното. Оперната прима не за първи път показва уважението си към българската музика – в репертоара ѝ е и народната песен „Заблеяло ми агънце“, която пее по света, а преди две години включи в един от концертите си в зала „България“.

На 29 август вечерта, на сцената пред катедралния храм „Свети Александър Невски“, под акомпанимента на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, звучаха творби на италиански, английски, френски и немски език – от Пучини, Верди, Бизе, Дворжак, Франческо Чилеа, Убмерто Джордано, Ерик Сати, Рафаел Мартинес. След антракта програмата продължи със Станислао Гасталдон, Пабло Сорозабал, Бизе, Никола Валенте, Лехар, Ленард Бърнстейн, Мич Лий, Хенри Манчини, Хуан де Диос Филиберто, Кирино Мендоса и Кортес.

Соня Йончева, в края на събитието, благодари на всички свои партньори, сред които е и БТА, и съобщи, че е получила кошници с цветя от българския държавен глава, министъра на културата и столичния кмет. „Както знаете, аз вярвам, че културата е бъдещето. Вярвам, че и вие го вярвате заедно с мен“, каза тя. „Благодаря на вас, скъпа, мила публика, затова че сте с нас, че участвахте с нас, за вашите сълзи в очите, за вашите аплодисменти“, добави тя и покани присъстващите на „Гала в София `2026“.

МНЕНИЯ

Пред камерата на БТА своите непосредствени впечатления от концерта споделят журналисти, които следят темата.

Борислав Костурков (СБЖ): На мен много силно впечатление ми прави Хосе Карерас. Всички знаем неговата драматична история, неговата борба с най-тежкото заболяване, огромните кампании, които той организира в подкрепа на болните... И така добре да звучи – това за мен беше изключително приятна изненада. Именно, свежото и мощно звучене на Хосе Карерас. Що се отнася до Доминго, вече е в ролята и с вокалните качества на баритон, и се справи великолепно. А Соня Йончева наистина е ангелогласна и всички ние сме горди, че имаме такава изпълнителка.

Диляна Димитрова („Площад Славейков“): Гледала съм Хосе Карерас и преди, но тази вечер виждам как с малко боязън, като че ли, излезе на сцената и постепенно публиката му даде сила, и най-вече – Соня Йончева до него. Най-хубавото е, че всичко това се случва на този площад, на открито, на живо, насред шумоленето на вече есенните листа. И виждаме тези хора, които с единия крак са стъпили от есента в зимата – на сцената в своята кариера, и е страшно вълнуващо...

Димитър Сотиров („Диалози от дома“): Тази вечер сме свидетели на нещо историческо, защото това не са първите гостувания у нас – нито на Доминго, нито на Карерас, но сега, заедно на една сцена, със Соня Йончева – това е нещо наистина уникално. И каквито и плюсове и минуси да откриваме, трябва да видим големия плюс – че едни световни имена, които вече половин век печелят сърцата на публиката, тази вечер грабнаха сърцата на публиката в София – с един невероятен артистизъм и много голямото желание да покажат това, което могат.

Росица Кавалджиева („Каста дива“, програма „Хоризонт“ на БНР): Това беше една много вълнуваща вечер. Доминго е все така вдъхновяващ, огромен артист и музикант. И на тази възраст той е завладяващ, а Соня Йончева е великолепен партньор, много фин музикант. За мен кулминацията в първата част беше техния дует на Виолета и Жорж Жермони от „Травиата“ – изключително изпълнение. Българската публика много обича да слуша Хосе Карерас в репертоара със сарсуела, така че това е един истински празник за меломаните.

Тина Философова (Impressio.dir.bg): За мен това е страхотно събитие, както и първата гала, която Соня Йончева организира. Това е не просто красиво събитие, а голям успех – и за нея, и за цялата организация, за да се случи на открито, в центъра на София. Изключително амбициозна задача е, но в крайна сметката те успяха. А тази година имахме четири огромни звезди, което прави нещата още по-сложни.

Христо Николов („24 часа“): За мен това, освен че е чудесен завършек на така наречения летен сезон, имам чувството, че присъствам и на някакво чудо. Възрастта на двамата велики тенори е такава, че човек понякога не очаква толкова силно въздействие. Бих подчертал завършека на концерта, тъй като малко преди да започне, луната беше в последна четвърт, по време на концерта тя се скри и вдъхновението, с което завършва арията на Русалка от едноименната опера на Дворжак, дойдоха съвсем на място думите „Месечино, не се скривай“.

Репортер – Даниел Димитров

Оператор – Ангел Димитров

Монтаж – Валя Ковачева