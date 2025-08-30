Подробно търсене

Легенда на Бешикташ замени уволнения Оле Гунар Солскяер

30.08.2025 15:28
Турският гранд Бешикташ назначи бившия играч и треньор на тима Серген Ялчън за свой нов наставник, обявиха от клуба.

52-годишният турчин, който започва втория си мандат като треньор на отбора, е постигнал споразумение до края на сезон 2026-2027.

Бешикташ, който е печелил титлата в турската Суперлига 16 пъти, завърши четвърти в лигата миналия сезон.

Клубът уволни норвежеца Оле Гунар Солскяер, бивш мениджър на Манчестър Юнайтед, в четвъртък след отпадането им от Лигата на конференциите.

Бешикташ вече беше елиминиран от Лига Европа от Шахтьор Донецк в квалификационните кръгове, а загубата от швейцарския Лозана в плейофите на Лига на конференциите сложи край на престоя на Солскяер в клуба след седем месеца.

По време на първия мандат на Ялчън като треньор Бешикташ спечели дубъл в Турция през сезон 2020-2021.

