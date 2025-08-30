Огнеборци гасят за пореден ден пожар, пламнал след падане на украински дрон близо до предполагаем имот на руския президент Путин

Руски пожарникари продължават и днес да се борят с пожар, предизвикан по-рано през седмицата от отломки на украински дрон, до имот, смятан за собственост на руския президент Владимир Путин, съобщи Франс прес.

Властите в Краснодарския край, Южна Русия, съобщиха в четвъртък, че падането на дрон е довело до пожар в "горист район" в близост до черноморския град Геленджик.

В тази зона се намира луксозна резиденция, наричана „двореца на Путин“. Руският президент обаче отрича да има нещо общо с имота.

Министерството на извънредните ситуации потвърди днес, че над 400 пожарникари продължават да се борят с пламъците.

Към момента няма признаци пожарът да заплашва директно „двореца на Путин“, който руските власти никога не са споменавали в своите съобщения.

Руският опозиционер Алексей Навални, който почина в затвора при неясни обстоятелства, публикува през 2021 г. разследване, в което се твърди, че Владимир Путин е собственик на огромния имот, разположен в туристическа зона на брега на Черно море.

Според разследването, този разкошен комплекс, финансиран с корупционни средства, включва лозя, ледена пързалка за хокей и казино. Владимир Путин винаги е отричал, че е собственик на имота.