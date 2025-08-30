Баскетболният Академик Бултекс 99 навършва 77 години и от клуба излязоха с официална позиция в социалните мрежи.

"През 2025 година нашият клуб навършва 77 години - 77 години традиции, любов към играта и възпитаване на поколения баскетболисти. През сезон 2020/2021 постигнахме историческо класиране - завършихме трети в България, а в Балканската лига стигнахме до финал и спечелихме сребърните медали. Това бе най-успешният сезон в историята на пловдивския баскетбол.

Тогавашният кмет на града Здравко Димитров ни обеща, че в район Западен ще бъде изградена нова баскетболна зала - първата в Пловдив от над 50 години, която да приюти нашия отбор и да даде нов дом на пловдивския баскетбол.

В началото на 2024 година, заедно със сегашния кмет на Пловдив Костадин Димитров, стартирахме инициативата за изграждането на собствена зала на Академик Бултекс 99. Проектът вече е факт и е планиран да бъде реализиран в рамките на следващите 5 години. Тази зала ще бъде посветена на школата на клуба, в която тренират над 580 деца - бъдещето на баскетбола в града. Именно тогава поехме и инициативата да възстановим женския баскетбол в Академик, защото вярваме, че баскетболът в Пловдив трябва да бъде пълен, жив и обичан от всички.

Искаме да благодарим на нашия президент Васил Врачев и собственика на основния спонсор Стефан Башев, че през всичките тези години не се отказаха от своята мисия да помагат на баскетбола в Пловдив.

Ние няма да спрем да мечтаем, да работим и да градим. Защото Пловдив заслужава своя баскетболен дом", се казва в изявление на отбора.