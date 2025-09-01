Подробно търсене

Кирил Иванов се завръща в баскетболния Академик Пловдив

Ива Кръстева
Кирил Иванов се завръща в баскетболния Академик Пловдив
Кирил Иванов се завръща в баскетболния Академик Пловдив
снимка: БК Академик Пловдив
Пловдив,  
01.09.2025 08:40
 (БТА)

Кирил Иванов се завръща в редиците на Академик (Пловдив), обявиха от баскетболния клуб.

"Младият играч продължава да трупа ценен опит и да се развива под ръководството на нашия треньорски щаб. Миналия сезон той показа солиден потенциал и готовност за работа. Вярваме, че предстоящият сезон ще донесе още по-голям напредък в неговата игра", написаха от отбора в социалните мрежи.

202-сантиметровият Иванов е роден в Плевен. В кариерата си е носил екипите на Спартак Плевен. Балкан и Академик Пловдив.

Академик обяви и програмата си за предстоящите приятелски срещи: 11 септември срещу Берое (Стара Загора), 16 септември срещу Миньор (Перник), 18-19 септември Турнир Черноморски Игри (Варна) и 26-27 септември Турнир “Пенка Стоянова” (Пловдив).

/ИК/

Свързани новини

29.08.2025 13:08

Баскетболистите на Локомотив Пловдив преминаха задължителните медицински тестове преди началото на сезона

Баскетболистите на Локомотив Пловдив преминаха задължителните медицински тестове преди началото на сезона в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), съобщиха от клуба

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:25 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация