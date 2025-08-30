Подробно търсене

Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС и превръщат службата в бухалка, каза президентът Румен Радев

Иван Лазаров, Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС и превръщат службата в бухалка, каза президентът Румен Радев
Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС и превръщат службата в бухалка, каза президентът Румен Радев
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Шумен,  
30.08.2025 14:51
 (БТА)

В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който коментира съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС. 

„Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза президентът Радев. 

В момента Деньо Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС.

„Видях, че има някаква дезинформация в новините. Посланическите назначения са съгласувани. Оттук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман, едва след това аз ще издам моя указ", каза държавният глава в отговор на журналистически въпрос на какъв етап са посланическите назначения.

Във връзка с издадения от него указ за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, президентът Радев отбеляза, че няма да допусне управляващите да оправдават своите действия с липсата на титуляри за позицията главен секретар на МВР. Нека да е ясно, че качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло на правителството, коментира Радев. 

Държавният глава коментира темите преди откриването на младежка олимпиада по информатика, която се провежда в Шумен.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:57 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация