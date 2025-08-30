Доброволци участваха в акцията по подпомагане разчистването на щетите от пожара в местността “Седми километър” край Стара Загора

Множество доброволци участваха в акцията за подпомагане на разчистването на щетите от пожара в местността “Седми километър” край Стара Загора. В кампанията се включиха кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметът Радостин Танев, секретарят на местната администрация Николай Диков и десетки граждани, сред които от сдружението „Брат за брата“, доброволно формирование и служители на общинската администрация.

Сговорна дружина планина повдига. Ако всеки даде малко повече от себе си, ще живеем в много по-добра Стара Загора, в много по-добра България, каза кметът Живко Тодоров.

Теренът беше разделен на сектори, като предварително бяха описани необходимостите на хората. На място бяха разположени допълнителни контейнери за отпадъци, които ще бъдат извозени през следващата седмица.

Тодоров обяви във Фейсбук, че в помощ на пострадалите семейства ще организира благотворителна вечер.

Огнената стихия изпепели над 10 къщи в местността „Седми километър“ северно от Стара Загора на 17 август. Комисия, определена със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, ще извърши първоначално обследване и ще определи необходимостта от предоставяне на възстановителна помощ за хората, пострадали от пожара.