Над 100 деца играят в първия футболен турнир Olympia Junior Cup Varshets 2025 във Вършец

Над 100 деца от 11 клуба от страната участват в първия детски футболен турнир Olympia Junior Cup Varshets 2025 във Вършец, съобщи за БТА председателят на Общинския съвет във Вършец Анатоли Димитров.

Отборите са от София, Своге, Вършец, Берковица и от различни селища в областите Монтана и Враца. Те се състезават в различни възрастови групи, а утре турнирът ще завърши с награждаване и връчване на купи и медали на победителите.

Турнирът се провежда за първа година и намерението на местната управа е да стане ежегоден. Той е включен в проявите за празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с различни културни, музикални и спортни прояви и цели привличане на повече туристи в курортния град, заяви Димитров.

Детският футболен клуб „Олимпия“- Вършец е създаден преди около година, но вече има участия в няколко детски футболни турнира, като сега за пръв път е домакин и организатор на турнир. В него тренират около 60 деца от Вършец, на които фирма "Електростарт"-Вършец е осигурила спортни екипи, анцузи, топки и всичко необходимо да играят футбол, съобщи още Анатоли Димитров, който е и изпълнителен директор на фирмата.