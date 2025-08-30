Подробно търсене

Над 100 деца играят в първия футболен турнир Olympia Junior Cup Varshets 2025 във Вършец

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Над 100 деца играят в първия футболен турнир Olympia Junior Cup Varshets 2025 във Вършец
Над 100 деца играят в първия футболен турнир Olympia Junior Cup Varshets 2025 във Вършец
Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Вършец,  
30.08.2025 15:45
 (БТА)

Над 100 деца от 11 клуба от страната участват в първия детски футболен турнир Olympia Junior Cup Varshets 2025 във Вършец, съобщи за БТА председателят на Общинския съвет във Вършец Анатоли Димитров.

Отборите са от София, Своге, Вършец, Берковица и от различни селища в областите Монтана и Враца. Те се състезават в различни възрастови групи, а утре турнирът ще завърши с награждаване и връчване на купи и медали на победителите.

Турнирът се провежда за първа година и намерението на местната управа е да стане ежегоден. Той е включен в проявите за празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с различни културни, музикални и спортни прояви и цели привличане на повече туристи в курортния град, заяви Димитров.

Детският футболен клуб „Олимпия“- Вършец е създаден преди около година, но вече има участия в няколко детски футболни турнира, като сега за пръв път е домакин и организатор на турнир. В него тренират около 60 деца от Вършец, на които фирма "Електростарт"-Вършец е осигурила спортни екипи, анцузи, топки и всичко необходимо да играят футбол, съобщи още Анатоли Димитров, който е и изпълнителен директор на фирмата.

 

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:58 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация