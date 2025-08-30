В Бюрото по труда в Плевен сред обявените нови свободни работни места най-много са тези за учители

Свободни работни места предимно за учители са обявени през тази седмица в Дирекция „Бюро по труда“ в Плевен. Това показва информация, предоставена на БТА.

От всички обявени свободни позиции за квалифицирани работници и служители, 19 са за учители – по български, руски, френски и английски език, по математика, химия, физика и астрономия, биология, география и икономика, гражданско образование, история, по философски цикъл, изобразително изкуство и системно програмиране. Обявени са и три свободни работни места за учители по практическо обучение – „ресторантьорство и кетъринг“, „електрообзавеждане на производството“ и за учител по теоретично обучение на ученици в сферата на транспортните, подемо-транспортните и пътностроителните средства.

Вакантни са позиции и за помощник-директор, училищен психолог и ръководител на учебна дейност.

Фирми търсят служители за инспектор по качество на производствените процеси, водач на мотокар и инженер – генериране на електроенергия (алтернативни източници).

По проекта „Младежка заетост плюс“ са обявени пет свободни работни места за „Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер“.

Кандидатите могат да получат повече информация за условията на проектите на място в Дирекция “Бюро по труда“, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.