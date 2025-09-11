Плевенската фирма "Клима трейд БГ" ЕООД търси да назначи за своя екип специалисти в областта на климатичната техника

Плевенската фирма "Клима трейд БГ" ЕООД търси за своя екип специалисти в областта на климатичната техника. Това съобщи за БТА управителят на фирмата Петко Кънев.

Търсим хора дори и с малки технически познания. Такива работници ние ги обучаваме при нас и ги специализираме в тази дейност. Необходимо е кандидатите да имат минимум средно образование, добави Кънев.

Той съобщи още, че фирмата има подписан договор и от две години работи с плевенската Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии (ПГХВТ) "Луи Пастьор", където има специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" и учениците придобиват специалност "Техник на енергийни съоръжения и инсталации". Работят с ученици от 11-и и 12-и клас. Тенденцията е, ако те не продължат образованието си във висше учебно заведение, да останат на работа в "Клима трейд БГ" ЕООД. По време на стажа младежите получават месечна стипендия от фирмата, която се изплаща заедно със заплатите на служителите.

Фирмата "Клима трейд БГ" ЕООД е създадена през 2012 г., но собственикът й се занимава с климатици от много по-рано.

Основната дейност е доставка, монтаж, ремонт, профилактика, гаранционен и следгаранционен монтаж на битови и промишлени климатици и климатични системи, в това число влизат и колонни, подово-таванни и касетъчни климатици. Освен това извършат изграждане на локално парно, подово отопление и монтаж на термопомпи.

За управителя на "Клима трейд БГ" ЕООД Петко Кънев е важно служителите му да се стремят да надграждат. Даде за положителен пример свой служител, който се е прибрал със семейството си от София и се е превърнал в отличен специалист в климатичната техника. За съжаление, в практиката се срещат и лоши примери, каза в заключение Кънев.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.