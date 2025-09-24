В Бюрото по труда в Плевен са обявени нови свободни работни места за машинни инженери. Това съобщи за БТА началникът на отдел „Посреднически услуги“ в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Плевен Теодора Петрова.

През изминалата седмица в ДБТ Плевен има обявени две свободни работни места за машинен инженер с висше образование със специалност технология на машиностроенето, металите и металорежещите машини.

Търсят се енергетик с висше образование и инженер, генериране на електроенергия с висше образование „Енергетика“. Обявени са две свободни работни места за електротехник, промишлено предприятие и четири свободни работни места за електромонтьор със средно образование.

Бюрото по труда в Плевен предлага работа и за шофьор на товарен и тежкотоварен автомобил.

Обявено е и едно свободно работно място за магистър фармацевт.

Кандидатите могат да получат повече информация на място в Дирекция “Бюро по труда“, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.