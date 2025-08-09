Книгата „Въпросът за развода. За деца и родители“ и документалният филм "Васко и цигулката" представиха във втория ден на фестивала „Реката“ в Свищов

В рамките на втория ден от десетото издание на фестивала „Реката“ в Свищов бяха представени книгата „Въпросът за развода. За деца и родители“ и документалният филм "Васко и цигулката".

На среща-разговор в Хъб за изкуство и култура „Реката“ втората книжка от поредицата „Въпросът за…“ бе представена от нейния съавтор психотерапевтът Калина Йорданова. В нея се разказва как да говори с децата, когато родителите решават да се разделят. Книгата, написана от психотерапевтите Калина Йорданова и Борислава Мечева, е насочена към деца от 4 до 10 години и техните родители. По деликатен начин тя поднася темата за раздялата и кризата в семейството.

Вечерта в градската градина до свищовското читалище беше представена прожекция на документалния филм "Васко и цигулката", който разказва за живота на концертмайстора на Кралската опера в Лондон Васко Василев. Филмът е режисиран от Лора Крумова и Мария Йотова, а оператор е Добромир Иванов.

Откриването на фестивала „Реката“ бе вчера с представяне на фотоизложбата „Васко Василев - Зад сцена" и рок концерт на групата „Tidemachine“.

Фестивалът ще завърши утре с презентация на тема „Ранното детско развитие – фундаментът на психичното структуриране и психосоциалното развитие. Рискови фактори, които могат да доведат до специфични обучителни трудности“. Утре предстои още среща разговор с Яна Алексиева на тема "Не/зависими в интернет", на която ще бъдат представени основните рискове за децата в интернет, симптомите на проблемната употреба и основните начини за добри родителски практики в дигиталния свят. Програмата на десетото издание на проявата ще завърши с лятно кино за деца.