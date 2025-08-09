Алан Сен-Максимен ще подпише договор с Клуб Америка в Мексико

site.btaАлан Сен-Максимен ще подпише договор с Клуб Америка в Мексико
Бившото крило на Нюкасъл Алан Сен-Максимен ще играе на пореден континент и в поредно първенство, след като пристигна да подпише договор с мексиканския Клуб Америка, съобщава вестник "Екип".
За последно той бе собственост на саудитския Ал-Ахли, но играе като преотстъпен в турския гранд Фенербахче.
Мексико е шестата страна, в която ще играе футбол, след като е преминал през Франция, Англия, Германия, Саудитска Арабия и Турция. Сен-Максимен е бил футболист на Сент Етиен, Монако, Бастия, Хановер 96, Ница, Нюкасъл Юнайтед, Ал-Ахли, Фенербахче.
Той става третият французин в момента в първенството на Мексико, където път проби легендата Андре-Пиер Жиняк.
/ХБ/
